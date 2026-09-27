திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு
மலப்பம்பாடி ஏரியின் கரை மற்றும் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி வழியாக எ.வ.வேலுவின் குடும்பத்துக்குச் சொந்தமான நிலத்தின் நுழைவாயில் வரை அணுகுசாலை அமைக்கப்பட்டதாகவும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 10:31 PM IST
சென்னை: திமுக மாநாட்டிற்காக ஏரியில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மண் எடுக்கப்பட்டது குறித்து அறப்போர் இயக்கம் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகன் எ.வ.குமரன் ஆகியோர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி அறப்போர் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் டி.ஜெயராம் வெங்கடேசன், திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திருவண்ணாமலை தொகுதியின் எம்எல்ஏவுமான எ.வேலு மற்றும் அவரது மகன் எ.வ.குமரன் ஆகியோரை மீது தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார்.
அறப்போர் இயக்கம், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார்
அந்த புகார் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது, "திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மலப்பம்பாடி ஏரியில் ரூபாய் 8 கோடி அளவில் மண் திருட்டில் ஈடுபட்டு ஊழல் செய்து தன் குடும்ப நிலத்தில் அந்த மண்ணை கொட்டி நிலத்தை சமப்படுத்தி திமுக இளைஞரணி மாநாடு நடத்திய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, அவர் மகன் எ.வ.குமரன் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு இயக்கத்தில் (DVAC) அறப்போர் புகார் அளித்துள்ளது. உடனடியாக எஃப்ஐஆர் பதிவுச் செய்து நேர்மையான விசாரணை நடத்தக் கோரி புகார் மற்றும் ஆதார ஆவணங்களை அனுப்பியுள்ளோம்.
2025 டிசம்பர் 14 அன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம், மலப்பம்பாடி கிராமத்தில் உள்ள "கலைஞர் திடல்" நிலத்தில் திமுக வடமண்டல இளைஞரணி மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டை ஒருங்கிணைத்தவர் திமுக வடக்கு மண்டல பொறுப்பாளரான முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு. இந்த மாநாடு நடந்த 124 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள கலைஞர் திடல், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவின் மகன் எ.வ.குமரனின் அருணை ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது.
இம்மாநாட்டிற்கான நிலத்தைச் சமன்படுத்துவதற்காக,அருகில் உள்ள மலப்பம்பாடி ஏரியிலிருந்து (சர்வே எண்:58) சுமார் 12 ஏக்கர் பரப்பளவில், 10 முதல் 23 அடி (3 முதல் 7 மீட்டர்) ஆழத்திற்கு மண்ணை சட்டவிரோதமாகத் தோண்டி எடுத்துள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகன். இது நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் 2025 காலகட்டத்தில் நடந்துள்ளது.
அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு
தமிழ்நாடு சிறு கனிம சலுகை விதிகள் 1959 (Rule 12(2))-ன் படி, பொதுப் பயன்பாட்டிற்காக ஏரிகளில் மண் எடுக்க 1 மீட்டருக்கு மேல் அனுமதி அளிக்க சட்டத்தில் இடமில்லை. ஆனால், இங்கு முன்னாள் அமைச்சரின் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோதமாக 3 முதல் 7 மீட்டர் ஆழம் வரை லாரிகளில் மண் அள்ளப்பட்டு, அப்போதைய அமைச்சரின் மகனின் நிலம் சமன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் அரசுக்கு எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இழப்பும், விவசாயத்திற்கு பாதிப்பும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. அறப்போர் இயக்கம் இந்த ஏரியை நேரடியாக ஆய்வு செய்து ஏற்பட்டுள்ள இழப்பை ஆவணம் செய்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட 45 லட்சம் கனஅடி மண் திருடப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ரூபாய் எட்டு கோடிக்கு மேல் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.
சட்டவிரோத மண் திருட்டு
மாநாட்டிற்கு வரும் கூட்டத்திற்கு ஏதுவாக ,மலப்பம்பாடி ஏரியின் கரை மீது அணுகுசாலை அகலமாக பெரியளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவின் குடும்பத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தின் வாயில் வரை நெடுஞ்சாலைத் துறை மூலம் சட்டவிரோதமாக அணுகுசாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தமிழ்நாடு பாசனக் குளங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல் சட்டம், 2007-க்கு முற்றிலும் எதிரான குற்றச் செயலாகும்.
பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் புகார் அளித்தும் பயனில்லை. இயற்கை வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுவதைக் கண்டு அதிகாரிகளிடம் உழவர் உரிமை இயக்கம் 2005 நவம்பர் 25-ல் புகார் அளித்தது, ஆனால் ஆட்சியர், தாசில்தார், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறை அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அப்போதைய அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகன், சட்டவிரோதமாக மண் திருடுவதற்கும், அவர்கள் சொத்து சேர்ப்பதற்கும் வழிவகை செய்துள்ளது.
பணப்பரிவர்த்தனை குறித்து விசாரணை தேவை
கலைஞர் திடல் நிலம் 124.56 ஏக்கர் நிலம், 12.06.2024 அன்று ரூபாய் 46 கோடிக்கு 'அருணை ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்' (இயக்குனர்: எ.வ.குமரன்) என்ற நிறுவனத்தால் வாங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலத்தை விற்பனை செய்த 'ரிஷி என்டர்பிரைசஸ்' நிறுவனம், நெடுஞ்சாலைத்துறையில் பல நூறு கோடி ஒப்பந்தங்களைப் பெற்று வரும் ஒப்பந்ததாரர் பாண்டித்துரையின் நிறுவனமாகும். அந்த நிறுவனம் அவரது மனைவி பெயரில் உள்ளது. அவருடைய நிறுவனங்களில் சோதனையிட்ட வருமானவரித்துறை 2022-ல் பல கோடி ரூபாய் கணக்கில் வராத பணம் கண்டறியப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒரு சென்ட் நிலமே 1.5 முதல் 2 லட்சம் வரை விலை போகிறது என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள். அப்படி இருக்க 124 ஏக்கர் நிலத்தை எப்படி வெறும் 46 கோடிக்கு நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்தத்தாரரிடமே அப்போதைய நெடுஞ்சாலைத் துறை எ.வ.வேலுவின் மகன் எ.வ.குமரன் 2024- ல் வாங்கினார் என்பது குறித்தும் பண பரிவர்த்தனை குறித்தும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
எ.வ.வேலு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு
திமுக மாநாட்டிற்காக ஏரியில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மண் எடுக்கப்பட்டது குறித்து அறப்போர் இயக்கம் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் அவரது மகன் எ.வ.குமரன் உள்ளிட்ட 38 பேர் மீது பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் 61(2), 316(5), 318(3), 324(5) மற்றும் 49 ஆகிய பிரிவுகளுடனும், ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் 13(1)(a) உள்ளிட்டப் பிரிவுகளுடனும் திருவண்ணாமலை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ளது.
முதல் தகவல் அறிக்கையில் வெளியான விவரங்கள்
முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது, "2025 நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் திமுக வடக்கு மண்டல இளைஞரணி மாநாட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன. டிசம்பர் 14- ஆம் தேதி மலப்பம்பாடி கிராமத்தில் உள்ள கலைஞர் திடலில் மாநாடு நடைபெற்றது. மாநாடு நடைபெற இருந்த நிலத்தை சமன்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்தப் பணிகளுக்காக மலப்பம்பாடி ஏரியின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மண் மற்றும் கிராவல் வெட்டி எடுக்கப்பட்டது. பல்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு ஆழங்களில் ஏரி மண் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிகள் மூலம் மாநாட்டுத் திடலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
மலப்பம்பாடி ஏரி சர்வே எண் 58-ல் அமைந்துள்ளது. அதன் மொத்த பரப்பளவு 70.65 ஏக்கர். மாநாட்டுத் திடலை சமன்படுத்துவதற்காக ஏரியின் சுமார் 8 ஏக்கர் பகுதியில் இருந்து பல்வேறு இடங்களில் 10 முதல் 23 அடி ஆழம் வரை மண் மற்றும் ஏரி படுகை சரளைக் கற்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 45,72,058 கனஅடி அளவிலான மண் மற்றும் கிராவல் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அரசுக்கு ரூ.8 கோடியே 22 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 44 இழப்பு ஏற்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மலப்பம்பாடி ஏரியில் இருந்து மண் மற்றும் கிராவல் வெட்டி எடுக்க எ.வ.குமரன் சார்பில் வருவாய்துறை, மாநகராட்சி அல்லது புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறையிடம் எந்த அனுமதியும் பெறப்படவில்லை. திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்ட மாவட்ட அரசிதழ் சிறப்பு பதிப்பில், விவசாயப் பயன்பாட்டுக்காக களிமண், வண்டல் மண் மற்றும் கிராவல் அகற்ற அனுமதிக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
வண்டல் மண் அகற்ற இணையவழியில் விண்ணப்பம்
அந்தப் பட்டியலில் மலப்பம்பாடி ஏரி இடம்பெறவில்லை. இதனிடையே எ.வ.குமரன் 2025 அக்டோபர் 31 மற்றும் நவம்பர் 27- ஆம் தேதிகளில் பள்ளியம்பட்டு ஏரியில் இருந்து களிமண் மற்றும் வண்டல் மண் அகற்ற இணையவழியில் விண்ணப்பித்திருந்தார். அதன்படி அக்டோபர் 31- ஆம் தேதி பள்ளியம்பட்டு ஏரியில் இருந்து 30 கனமீட்டர் களிமண் மற்றும் வண்டல் மண் அகற்றி மலப்பம்பாடி கிராமத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட நிலங்களுக்கு கொண்டு செல்லவும், பின்னர் மேலும் 24 கன மீட்டர் மண் அகற்றி பள்ளியம்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள நிலத்துக்கு கொண்டு செல்லவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
ஆனால் இந்த அனுமதிகளின் அடிப்படையில் பள்ளியம்பட்டு ஏரியில் இருந்து உண்மையில் மண் அகற்றப்படவில்லை. பள்ளியம்பட்டு ஏரி எ.வ.குமரனின் நிலத்தில் இருந்து சுமார் 750 மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் மலப்பம்பாடி ஏரி அவரது நிலத்துக்கு அருகிலேயே அமைந்துள்ளது. அனுமதி பெற்ற ஏரியில் இருந்து மண் எடுக்காமல் அதற்கு பதிலாக அருகில் உள்ள மலப்பம்பாடி ஏரியில் இருந்து கணிசமான அளவு மண் மற்றும் கிராவல் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு மாநாடு நடைபெற்ற நிலத்தைச் சமன்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டது.
மலப்பம்பாடி ஏரியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கள ஆய்வின்போது பல்வேறு பகுதிகளில் அனுமதியின்றி மண் மற்றும் கிராவல் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதற்கான தடயங்கள் கண்டறியப்பட்டன. வருவாய்த்துறை மற்றும் புவியியல், சுரங்கத்துறை அதிகாரிகளின் உதவியுடன் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாநாட்டுத் திடலை சமன்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டவர்களைப் பயன்படுத்தி மலப்பம்பாடி ஏரியில் இருந்து மண் மற்றும் கிராவல் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதில் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுக்கும் தொடர்பு உள்ளது.
எ.வ.வேலுவின் குடும்பத்துக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் அணுகுசாலை
மாநாட்டுக்கான ஏற்பாடுகளின்போது மலப்பம்பாடி ஏரியின் கரை மற்றும் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி வழியாக எ.வ.வேலுவின் குடும்பத்துக்குச் சொந்தமான நிலத்தின் நுழைவாயில் வரை அணுகுசாலை அமைக்கப்பட்டதாகவும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஏரியில் மண் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக மாவட்ட அதிகாரிகளிடம் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள், சமூக ஊடகப் பதிவுகள் மற்றும் செய்தி வெளியீடுகள் மூலமாகவும், இந்த விவகாரம் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக சமூக ஆர்வலர் அருள் ஆறுமுகம் உள்ளிட்டோர் 2025 நவம்பர் மாதத்தில் மாவட்ட அதிகாரிகளிடம் மனுக்கள் அளித்திருந்தனர். மாநாடு நடைபெற்ற கலைஞர் திடல் அமைந்துள்ள 124.56 ஏக்கர் நிலத்தை அருணை புராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் 2024 ஜூன் 12-ஆம் தேதி ரூபாய் 46 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களில் ஒருவராக எ.வ.குமரன் உள்ளார்.திருவண்ணாமலை மற்றும் பள்ளியம்பட்டு கிராமங்களில் அமைந்துள்ள இந்த நிலம் ரிஷி என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து வாங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பரிவர்த்தனை திருவண்ணாமலை இணை-2 சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆவண எண் 8489/2024-ன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு முன்பு இந்த நிலம் அருணாசலா சுகர் மில்ஸ் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமானதாக இருந்தது. ரிஷி என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் பொது ஏலத்தின் மூலம் அந்த நிலத்தை ரூபாய் 38.50 கோடிக்கு வாங்கியது. 2024 பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதி ஆவண எண் 2914/2024-ன் மூலம் ரிஷி என்டர்பிரைசஸ் பெயரில் நிலம் பதிவு செய்யப்பட்டது. ரிஷி என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்ததாரர் பாண்டித்துரையின் மனைவி பி.ஜெயலட்சுமிக்கு சொந்தமானது" என முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.