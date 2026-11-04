முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸிடம் 3 நாட்கள் நடைபெற்ற விசாரணை இன்று நிறைவு
இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு மேல் அன்பில் மகேஸை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
Published : November 4, 2026 at 3:13 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி சுமார் ரூ. 100 கோடி அளவிற்கு மோசடி நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நடத்திய மூன்று நாள் காவல் விசாரணை நிறைவடைகிறது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகக் கூறி பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் சுமார் ரூ.100 கோடி அளவிற்கு பணம் வசூலித்து மோசடி செய்யப்பட்டதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே அரசகுமார் உள்ளிட்ட சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் சுமார் 100 கோடிக்கும் அதிகமான பணம் மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கும் இந்த மோசடி விவகாரத்தில் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அவரைக் கைது செய்தனர்.
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இதையடுத்து, அவரிடம் விரிவான விசாரணை நடத்துவதற்காக போலீஸ் காவலில் எடுக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரினர். இதனைத் தொடர்ந்து நீதிமன்றம் மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவல் விசாரணைக்கு அனுமதி வழங்கியது. இதன்படி அன்பில் மகேஸை காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
3 நாட்கள் விசாரணை
முதல் நாளில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் வைத்து மதியம் சுமார் ஒரு மணி முதல் அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. இந்த விசாரணை இரவு முழுவதும் நீடித்தது. குறிப்பாக, தனியார் பள்ளிகளிடமிருந்து எவ்வாறு பணம் வசூலிக்கப்பட்டது? சுமார் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிமான தொகை எந்தெந்த நபர்கள் மூலமாகக் கைமாறியது? பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகள் என்ன?வசூலிக்கப்பட்ட பணம் யாருக்கெல்லாம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது? என்பன குறித்து போலீசார் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.
மேலும், ஏற்கெனவே இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அரசகுமார் உள்ளிட்ட நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையிலும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அன்பில் மகேஸ், அவரது உதவியாளர் மற்றும் நண்பர்களுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் ஏற்கெனவே மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நடத்திய சோதனைகளின்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
குறிப்பாக, தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி வசூலிக்கப்பட்ட பணம் எந்தெந்த நபர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது? அந்தப் பணத்தில் யார் யாருக்கு பங்கு சென்றுள்ளது? பணப் பரிமாற்றத்தில் தொடர்புடையவர்களின் பங்கு என்ன? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதற்காக அன்பில் மகேஸின் வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக ஏற்கெனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையிலும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.
மேலும், சண்முகப்பிரியா என்பவருக்குச் சொந்தமான வீட்டில் ஏற்கெனவே நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது கிடைத்த ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களுக்கும் இந்த வழக்கிற்கும் உள்ள தொடர்பு குறித்தும் அன்பில் மகேஸிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. போலீசார் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்கள் எழுத்துப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவரது வாக்குமூலத்தையும் பதிவு செய்யும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஆவணங்களில் அடிப்படையில் விசாரணை
இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது நாளிலும் விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்றது. குறிப்பாக, குளோபல் 360 எஜுகேஷன் கேர் நிறுவனம் மற்றும் அதன் தொடர்புகள் குறித்தும், சென்னை தி.நகரில் முத்துக்குமார் நடத்தி வந்த நிறுவனம் மூலமாக நடைபெற்ற பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்தும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்த நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள், அவற்றின் மூலம் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்தும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. மேலும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநரகம் அமைந்துள்ள டிபிஐ வளாகத்திலும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஏற்கெனவே சோதனை நடத்தி சில முக்கிய ஆவணங்களைப் பறிமுதல் செய்திருந்தனர்.
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அந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான நடைமுறைகளில் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன? அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலிக்கப்பட்டதில் தொடர்புடையவர்கள் யார்? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக 250-க்கும் மேற்பட்ட சாட்சிகளிடம் ஏற்கெனவே மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி இருந்தனர். அவர்களிடம் பெறப்பட்ட வாக்குமூலங்கள் மற்றும் விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையிலும் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள், நிறுவனங்களின் தொடர்புகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
காவல் விசாரணை நிறைவு
இந்நிலையில், நீதிமன்றம் வழங்கிய காவல் விசாரணை அவகாசம் இன்றுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு மேல் அன்பில் மகேஸை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
மருத்துவப் பரிசோதனை முடிந்ததும் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. மேலும் அன்பில் மகேஷிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.