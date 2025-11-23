ETV Bharat / state

"மக்களிடம் செல்" என்ற அண்ணாவையே சிலர் மறந்துவிட்டனர் - ஸ்டாலினை விளாசிய விஜய்!

கொள்கையா? கிலோ என்ன விலை? என்று கேட்கும் கட்சியை நடத்திக் கொண்டிருப்பவர் தான் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் என்று தவெக தலைவர் விஜய் காஞ்சிபுரம் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

காஞ்சிபுரம் மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றும் தவெக தலைவர் விஜய்
காஞ்சிபுரம் மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 23, 2025 at 12:48 PM IST

காஞ்சிபுரம்: ஒரு கட்சியை தொடங்கி “மக்களிடம் செல்” என கூறிய அண்ணாவையே இப்போது அந்த கட்சி மறந்துவிட்டதாக திமுகவை தவெக தலைவர் விஜய் மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

தவெக தலைவர் விஜய் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களை இன்று காலை சந்தித்துப் பேசினார். சுங்குவார்சத்திரம் அருகே அமைந்துள்ள ஜேப்பியார் தொழில்நுட்ப கல்லூரி வளாக உள்ளரங்கில் நடைபெற்ற இந்த சந்தப்பில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மொத்தம் 2,000 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

அவர்களுக்கு மத்தியில் விஜய் சுமார் 30 நிமிடங்கள் உரையாற்றினார். அவர் தமது உரையில் வழக்கம்போல் திமுகவை விமர்சித்து பேசினார். அத்துடன் தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தும் என்பன குறித்து பேசினார்.

அவர் தனது உரையில், "அறிஞர் அண்ணா பிறந்த மாவட்டம் தான் காஞ்சிபுரம். தன்னுடைய வழிக்காட்டி என்பதால் அறிஞர் அண்ணாவை தனது கட்சியின் கொடியில் வைத்தவர் எம்.ஜி.ஆர். ஆனால், அண்ணா ஆரம்பித்த கட்சியை தற்போது கைக்குள் வைத்திருப்பவர்கள் என்ன எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. அது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். தனிப்பட்ட முறையில் எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் (திமுக) எந்த பிரச்சினையும் இல்லை.

தனிப்பட்ட முறையில் அவர்கள் வேண்டுமானால் வன்மத்தை வைத்திருக்கலாம். அப்படியே இருந்தாலும் அதை நான் கண்டுகொள்ள போவதில்லை. ஆனால், மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை வாங்கிக் கொண்டு செய்யும் நாடகத்தை தான் மன்னிக்க போவதில்லை.

காஞ்சிபுரத்துக்கும் எனக்கும் இயல்பாகவே தொடர்பு உள்ளது. நமது (தவெக) முதல் அரசியல் பயணம் தொடங்கியது பரந்தூரில் இருந்துதான். இன்று மிகுந்த மனவேதனைக்கு பிறகும் நான் மக்களை சந்திக்கும் இடமும் காஞ்சிபுரம் தான். “ மக்களிடம் செல்” என அண்ணா கூறியபடி இன்று மக்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் செய்வதற்காக நமது பயணத்தை தொடங்கியுள்ளோம். ஆனால் இங்கு சிலர் “மக்களிடம் செல்” என கூறிய அண்ணாவையே மறந்துவிட்டார்கள்" என்று திமுகவை சாடினார்.

கொள்ளையே கொள்கை

மேலும் பேசிய அவர், "கொள்கையா? அதன் விலை என்ன? கிலோ எவ்வளவு? என கேட்கும் அளவுக்கு இருக்கும் கட்சியை நடத்துபவர் தான் நமது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். இதில் அவர் தவெகவை பார்த்து கொள்கை இல்லாத கட்சி என கூறுகிறார். பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும், எல்லாருக்கும் எல்லாம், சமூக நீதி எனக்கூறி வரும் நமக்கு கொள்கை இல்லையா?

எல்லா கொள்கைகளையும் இவர்கள் மட்டும் குத்தகைக்கு எடுத்த மாதிரி பேசுகிறார்கள். இவர்கள் கொள்கையே கொள்ளைதானே. இந்தக் கட்சி ஒன்றும் சங்கர மடமில்லை என்று சொன்னது யார்? ஏன் அவர்கள் அப்படி சொன்னார்கள்? அப்படி பேசியவர்கள் தற்போது என்ன செய்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அனைவரும் அறிவார்கள்" என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை விமர்சித்தார்.

ஆட்சிக்கு வந்தால் இதையெல்லாம் செய்வோம்

அத்துடன், "தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் எல்லாருக்கும் நிரந்தரமான வீடு கட்டிக் கொடுப்போம். ஒரு வீட்டுக்குக் கண்டிப்பாக ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் இருக்கும். கார் தான் நமது லட்சியம். அதற்கேற்ப பொருளாதாரம் வளர்க்கப்படும். எல்லாரும் குறைந்தது டிகிரி முடித்திருக்கும் நிலையை உருவாக்குவோம். வீட்டில் ஒருவருக்கு நிரந்தர வருமானம் கிடைக்க வழிவகை செய்வோம். அரசு மருத்துவமனைகளை நம்பகத்தன்மையுடையதாக மாற்றுவோம்.

பருவமழையின்போது சரியான முறையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுப்போம். திமுக போல், ரூ.4,000 கோடி திட்டம் என உருட்ட மாட்டோம். தொழிலாளர்களின் கருத்துகளை கேட்டு அவர்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்களைக் கொண்டு வருவோம். தொழில்துறை வளர்ச்சியில் அதிக கவனம் செலுத்துவோம். எல்லாவற்றையும் தாண்டி சட்டம் - ஒழுங்கை கடைப்பிடிப்பதற்கு முன்னுரிமை கொடுப்போம். பெண்கள் தைரியமாக வீட்டைவிட்டு வெளியே செல்ல வேண்டும்" என்று தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் என்னவெல்லாம் செய்வோம் என்பதை பட்டியலிட்டார்.

தற்குறி அல்ல ஆச்சரியக்குறி!

தமது கட்சித் தொண்டர்கள் மீது தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டு வரும் தற்குறிகள் என்ற விமர்சனத்துக்கும் தமது உரையில் விஜய் பதிலடி கொடுத்தார்.

இதுகுறித்து அவர் பேசும்போது, "இந்த விஜய் சும்மா எதையும் சொல்லமாட்டான்... சொன்னா செய்யாம விடமாட்டான்..." என்று மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். தவெகவுக்கு உறுதுணையாக இருப்பவர்கள், முக்கியமாக Gen Z கிட்ஸ்களைத் தற்குறி என அழைக்கிறார்கள். அப்படி அழைக்காதீர்கள் என திமுகவை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ ஒருவரே தெரிவித்துள்ளார். அவர் நமது கொள்கை தலைவர் அஞ்சலையம்மாளின் சொந்தக்காரராவார்.

இந்த குரலைப் பார்த்து திமுகவினர் குழம்பி உள்ளனர். இந்த ஆதரவு குரல் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்தும் தவெகவுக்கு கிடைக்கும். இந்த தற்குறி எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து உங்களது அரசியலை விடைத் தெரியாத கேள்விக்குறியாக்கப் போகிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் தற்குறி அல்ல; தமிழ்நாட்டு அரசியலின் ஆச்சரியக்குறி. அரசியல் மாற்றத்திற்கான அறிகுறி. ஏன்டா இந்த விஜயை தொட்டோம். ஏன்டா விஜய் கூட இருந்த மக்களை தொட்டோமென்று நினைத்து வருந்தப் போகிறீர்கள்" என்று திமுகவை எச்சரித்தார்.

இதையும் படிங்க: பாட்டில்களில் வெண் பாதரசம் கடத்தல்: நண்பருக்கு ஆசைவார்த்தை காட்டிய நபர் கைது

காஞ்சிபுரம் மக்களின் பிரச்சினைகள்

திமுகவை சாடி பேசிய அதேவேளையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்தும் அவர் பட்டியலிட்டு பேசினார்.

இதுகுறித்து விஜய் பேசுகையில், "காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் உயிர் நதியாக இருப்பது பாலாறு. அந்த பாலாற்று மணலை திமுகவினர் சுரண்டி நாசப்படுத்தி அழித்துவிட்டனர். இதை நான் ஆதாரங்களுடன் கூறுகிறேன். அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட 22 லட்சத்து 70 ஆயிரம் யூனிட் மணலை கொள்ளை அடித்துள்ளனர். இதிலிருந்து அவர்கள் கொள்ளையடித்துள்ள பணம் ரூ.4,730 கோடி. இது அவர்களுக்கு குறைவுதான். இப்படி சிண்டிகேட் போட்டுக் கொள்ளையடிக்கும் கட்சி வைத்துள்ளார்கள் என்று திமுகவை விஜய் மறைமுகமாக சாடினார்.

காஞ்சிபுரம் பட்டு உலகளவில் பிரபலம். ஆனால், அதை துணியாக நெய்து தரும் நெசவாளர்களின் குடும்பங்கள் கந்துவட்டியில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றன. பட்டு கைத்தறி, பருத்தி கைத்தறி, சாயத் தொழிலை நம்பி இங்கு 40,000 பேர் உள்ளனர். அவர்களின் கூலி ஒரு நாளைக்கு ரூ.500 தான். அதற்கும் வடகிழக்கு பருவமழை வேட்டு வைத்துவிட்டது. விவசாயிகளை போல பருவமழையால் பாதிப்படைந்துள்ளவர்கள் நெசவாளர்கள். ஆனால் அவர்களை அரசு மறந்துவிட்டது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பேருந்து நிலையம் 60 வருடங்களுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. அதனை இன்று வரை புதுப்பிக்க முடியவில்லை. கேட்டால் அந்த இடம் தொடர்பாக வழக்கு உள்ளது எனக் கூறுகின்றனர். ஏன் ஒரு அரசால் வேறு இடம் ஒதுக்கிக் கொடுத்து அடிப்படையாக இருக்கும் பேருந்து நிலையத்தை கட்டிக் கொடுக்க முடியாதா?

பாலாற்றை விட மேடான பகுதியில் அவளூர் ஏரி அமைந்துள்ளதால் தண்ணீர் ஏரிக்குள் செல்வதில் பிரச்சினை உள்ளது. அதற்கு ஒரு தடுப்பணை கட்டலாம்.

மக்களுக்கான தேவைகளை நாம் இங்கு சுட்டிக்காட்டி வருகிறோம். அதனால் தான் சட்டமன்றம் முதல் நிர்வாகிகள் வீட்டு விழா வரை அனைத்திலும் அவர்கள் (திமுக) தவெகவை பற்றிப் பேசுகிறார்கள். அவதூறு... தவெக... அவதூறு தவெக... இதுதான் அவர்களது ஃபார்முலா" என்று விஜய் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார்.

