ரூ.5 கோடி லஞ்சம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகனின் பேச்சு - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் திமுக புகார்
அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் விசாரணை நடத்தி பணம் கொடுப்பதாக கூறிய நபரின் அடையாளம், பேரம் நடைபெற்ற தேதி, இடம், அதன் பின்னணி ஆகியவற்றை கண்டறிய வேண்டும் என மனுவில் திமுக தரப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
Published : November 2, 2026 at 7:44 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் ராஜ்மோகனுக்கு ரூ.5 கோடி லஞ்சம் தருவதாக பேரம் பேசப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் திமுக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை எழும்பூரில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு நாள் அரசு விழாவில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது, தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றத் தலைவர் பதவியைப் பெற்றுத் தருவதற்காக தனக்கு ரூ.5 கோடி கொடுப்பதாக ஒருவர் கூறியதாகவும், அந்த நபரைத் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவர் லயோலா மணி தன்னிடம் அழைத்து வந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் ராஜ்மோகனின் பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்ற நிலையில், அந்தப் பேச்சையே ஆதாரமாகக் கொண்டு ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி திமுக சார்பில் இன்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
திமுக சட்டத் துறை இணைச் செயலாளரும், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பரந்தாமன், சென்னை ஆலந்தூரில் உள்ள ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் இந்தப் புகார் மனுவை அளித்துள்ளார்.
திமுக சார்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள புகார் மனுவில், "கடந்த நவம்பர் 1 ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியக அரங்கில் தமிழ்நாடு நாள் விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பல்வேறு அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசு அதிகாரிகள், தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் ஊடகத்தினர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தனக்கும் முதலமைச்சருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டபோது, இயல் இசை நாடக மன்றத் தலைவர் பதவியைப் பெற்றுத் தருவதற்காக ரூ.5 கோடி கொடுப்பதாக ஒருவர் கூறியதாக வெளிப்படையாகத் தெரிவித்தார்.
மேலும், அந்த நபர் நேரடியாக அமைச்சரைச் சந்திக்காமல், தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவர் லயோலா மணி மூலமாக இந்தத் தொகையை வழங்க முன்வந்ததாகவும், அந்தக் கோரிக்கைக்குத் தனது பதிலை லயோலா மணி மூலமாகவே அந்த நபருக்குத் தெரிவித்ததாகவும் அமைச்சர் பேசியிருந்தார்.
ரூ.5 கோடி கொடுப்பதாக ஒருவர் கூறிய விவகாரம் அமைச்சருக்குத் தெரிந்திருந்தும், அந்த நபர் யார் என்ற விவரத்தை இதுவரை ஏன் வெளியிடவில்லை? இந்தத் தகவலை ஏன் உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் தெரிவிக்கவில்லை?. அந்த நபர் யார்? எப்போது, எங்கு, எந்தச் சூழலில் பணம் கொடுப்பதாகக் கூறினார்? இந்த விவகாரத்தில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? என்பன குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
இயல் இசை நாடக மன்றத் தலைவர் பதவி புஷ்பவனம் குப்புசாமிக்கு கடந்த அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே ரூ.5 கோடி கொடுப்பதாகக் கூறப்பட்ட விவகாரம் நடைபெற்றிருந்தும், அது குறித்து நவம்பர் 1-ஆம் தேதி வரை அமைச்சர் ராஜ்மோகனும், லயோலா மணியும் வெளியே தெரிவிக்கவில்லை.
மேலும் இந்தப் பதவியைப் பெறுவதற்காகப் பணம் கொடுப்பதாக முன்வைக்கப்பட்ட பேரம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் 1988-ன் பிரிவு 8, பிரிவு 7A மற்றும் பிரிவு 12 ஆகியவற்றின் கீழ் விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
இதில், பிரிவு 8 என்பது பொது ஊழியரின் பொதுக் கடமையை முறையற்ற வகையில் செய்யத் தூண்டும் நோக்கில் லஞ்சம் கொடுப்பது அல்லது கொடுப்பதாக உறுதியளிப்பது தொடர்பான குற்றமாகும். லஞ்ச தொகை உண்மையில் வழங்கப்படாவிட்டாலும், குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் லஞ்சம் கொடுப்பதாக உறுதியளிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்தச் செயலே விசாரணைக்கு உட்பட்டதாக அமையும்.
அதேபோல், பிரிவு 7A என்பது பொது ஊழியரை முறையற்ற வகையில் பொதுக் கடமையைச் செய்யத் தூண்டுவதற்காக, ஊழல் அல்லது சட்டவிரோத வழிமுறைகள் மூலமாகவோ அல்லது தனிப்பட்ட செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தியோ ஆதாயம் பெறுவது தொடர்பான குற்றமாகும். இந்த விவகாரத்தில் இடைத்தரகராகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் நபர் ஏதேனும் ஆதாயம் பெற்றாரா? அல்லது பெற முயன்றாரா என்பதையும் விசாரிக்க வேண்டும்.
பிரிவு 12 என்பது ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றங்களுக்குத் துணைபுரிவது அல்லது உடந்தையாக இருப்பது தொடர்பானதாகும். எனவே, இந்தப் பணப் பேரத்தில் தொடர்புடையவர்கள் அனைவரது பங்கையும் விசாரிக்க வேண்டும். மேலும், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் பிரிவு 61-ன் கீழும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியது அரசு விழா மேடையில் ஊடகங்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நடைபெற்றுள்ளதால், அந்த நிகழ்ச்சியின் அசல் மற்றும் எடிட் செய்யப்படாத காணொளிப் பதிவுகளைப் பறிமுதல் செய்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதேபோல், ரூ.5 கோடி கொடுப்பதாகக் கூறிய நபர், லயோலா மணி மற்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோருக்கு இடையே நடைபெற்ற தொலைபேசி உரையாடல்கள், அழைப்பு விவரங்கள், குறுஞ்செய்திகள் மற்றும் பிற மின்னணுத் தகவல் பரிமாற்றங்களையும் சேகரித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இந்த ஆதாரங்கள் காலப்போக்கில் அழிக்கப்படவோ அல்லது கிடைக்காமல் போகவோ வாய்ப்புள்ளதால், அவற்றை உடனடியாகப் பாதுகாக்க வேண்டும். மேலும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் லயோலா மணி ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தி பணம் கொடுப்பதாகக் கூறிய நபரின் அடையாளம், பேரம் நடைபெற்ற தேதி, இடம், அதன் பின்னணி ஆகியவற்றைக் கண்டறிய வேண்டும் பாரபட்சமற்ற முறையில் காலவரையறைக்குள் விசாரணை நடத்தி, புகார் அளித்த தனக்கு ஒப்புகைச் சான்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையின் நகலும் வழங்க வேண்டும்" என புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.