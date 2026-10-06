தேர்தல் செலவுகளுக்கு முறையாக கணக்கு காட்டவில்லை- சத்தியபாமா மீது தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் திமுக புகார்
தேர்தல் செலவு, கணக்கில் காட்டப்படாமல் மறைக்கப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் உறுதியானால் தவெக வேட்பாளர் மீது தேர்தல் ஆணையம், சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஆஸ்டின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 3:25 PM IST
சென்னை: தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா, தேர்தல் பிரச்சார செலவுகளை முறையாக கணக்கு காட்டவில்லை என்று கூறி தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம், திமுக துணை அமைப்பு செயலாளர் ஆஸ்டின் புகார் அளித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து, ஆஸ்டின் இந்த புகார் மனுவை இன்று அளித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், "தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா மீது விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரி புகார் மனு அளித்துள்ளோம்.
தாராபுரம் தொகுதியில் தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது வெளியானதாகக் கூறப்படும் ஒரு வீடியோவில், தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா தேர்தல் தொடர்பான செலவுகள் குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
வெளியூர்களில் இருந்து வரும் முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கான ஹோட்டல், தங்குமிடம், கூட்டணி சார்பில் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடும் பிரதிநிதிகளுக்கான விமானப் பயணச் சீட்டுகள், ரிசார்ட் மற்றும் பிற ஒருங்கிணைப்பு பணிகளுக்காக சுமார் ரூ.14 லட்சம் செலவிடப்பட்டதாக அந்த வீடியோவில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா கூறியுள்ளார்.
இந்த செலவுகள், வேட்பாளரின் அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் செலவுக் கணக்கில் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை தேர்தல் அதிகாரிகள் விசாரிக்க வேண்டும்.
வேட்பாளர் தாக்கல் செய்துள்ள தினசரி தேர்தல் செலவுக் கணக்குகளை சரிபார்க்க வேண்டும். ஹோட்டல் தங்குமிடம், விமானப் பயணம், ரிசார்ட் மற்றும் பிற ஏற்பாடுகளுக்காக செலவிடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தொகையை, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் செலவுக் கணக்குகளுடன் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
செலவினங்கள், கணக்கில் காட்டப்படாமல் மறைக்கப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் உள்ளிட்ட பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களின் கீழ் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தாராபுரம் தொகுதியில் தேர்தல் செலவினங்களைத் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கவும், பறக்கும் படையினரின் கண்காணிப்பை அதிகரித்து சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான தேர்தல் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யவும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம். இந்தப் புகாருடன், தேர்தல் செலவுகள் தொடர்பாக தவெக வேட்பாளர் பேசியதாகக் கூறப்படும் வீடியோ பென்டிரைவ் பதிவையும் வழங்கி இருக்கிறோம்.
ஒரு வேட்பாளர் அதிகபட்சமாக 40 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவு செய்ய முடியும். அதன்படி, வேட்பாளர் தேர்தல் செலவுக் கணக்கை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். அனைத்து செலவுகளும் உரிய கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். தேர்தல் செலவு விதிமுறைகளை மீறும் வேட்பாளர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
தாராபுரம் தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு காமாட்சி விளக்கு, புடவை, டிபன் பாக்ஸ் உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்களும், பணமும் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிறோம்.
கடந்த முறை தேர்தலில் ரூ.31 கோடி செலவு செய்ததாக அந்த வீடியோவில் சத்தியபாமா தெரிவித்திருந்தார். அவ்வாறு தேர்தல் செலவு செய்திருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தால், அவர் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்காது. மாறாக, தேர்தல் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் தகுதி நீக்கம் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம்" என்று தெரிவித்தார்.
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அந்த வீடியோவில் இருப்பது தாம் இல்லை என்றும், சித்தரிக்கப்பட்ட காட்சி என்றும் தவெக வேட்பாளர் தரப்பில் கூறப்படுவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்தற்கு, "யாரும் அதனை நான் தான் என்று ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள்" என்று ஆஸ்டின் பதில் அளித்தார்.