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முதல்வர் விஜய் மீது சபாநாயகரிடம் திமுக உரிமை மீறல் புகார்

இன்று காலை சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் கலந்துகொண்ட திமுக உறுப்பினர்கள், சபாநாயகரிடம் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கேட்டு பேரவையில் தர்ணா செய்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 10:39 PM IST

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சென்னை: முதல்வர் விஜய் மீது திமுக துணை கொறடா கோ.வி.செழியன் சபாநாயகரிடம் அவை உரிமை மீறல் புகார் அளித்துள்ளார்.

சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகரை அவருடைய அறையில் சந்தித்த திமுக துணை கொறடா கோவி.செழியன் மற்றும் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முதலமைச்சர் விஜய் மீது சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரிடம் அவை உரிமை மீறல் புகார் அளித்துள்ளனர்.

முன்னதாக இன்று காலை சட்டப்பேரவையில் கூட்டத்தொடரில் கலந்துகொண்ட திமுக உறுப்பினர்கள், சபாநாயகரிடம் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கேட்டு பேரவையில் தர்ணா செய்தனர். சபாநாயரின் உத்தரவை அடுத்து அவைக்காவலர்கள் பேரவையில் இருந்து திமுக உறுப்பினர்களை வெளியேற்றினர்.

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