பெரியார் அறிவுலக புத்தக கொள்முதல் விவகாரம்: உயர் நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு
அரசு நியமித்துள்ள விசாரணைக் குழு போதுமானதாக இல்லை. எந்தவொரு விசாரணையும் நடத்தாமல், முந்தைய அரசு மீது குற்றம் சாட்டுவதால், இந்த விவகாரத்தில் பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என மனுவில் பரந்தாமன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 4:51 PM IST
சென்னை: கோவை பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்த புகார் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி திமுக சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
திமுக சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலாளர் இ.பரந்தாமன் சார்பில் வழக்கறிஞர் தாமோதரன் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "கோவை பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு 50 கோடி ரூபாய் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த பெரியார் அறிவுலகம் கடந்த அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி திறந்து வைக்கப்பட்டது.
புத்தகங்களை பரிந்துரைக்க 117 பேர் அடங்கிய குழு அமைத்து கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் உத்தரவிடப்பட்டது. அகல் விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மோனிகா ரவி என்ற ஒரே எழுத்தாளரிடம் இருந்து 6 மாதங்களில் 162 புத்தகங்களும், லட்சுமி மோகன், தாமரை பன்னீர், தாமரை முரளி, ஜோதி ஹரிஹரன் ஆகிய எழுத்தாளர்களின் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த பெயரில் எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்களா? என்பதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வது தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. புத்தக பரிந்துரைக் குழுவில் உறுப்பினராக இருந்த பெருமாள் முருகன், அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தில் இருந்து 1800 புத்தகங்கள் பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு வாங்கப்பட்டிருப்பதை அம்பலப்படுத்தினார்.
தமிழக முதலமைச்சரும், பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், இந்த புத்தக கொள்முதல் ஊழல் குறித்து கண்டனங்களை பதிவு செய்தனர். இந்த புத்தக கொள்முதலில், பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்க வேண்டும் என கடந்த 7-ஆம் தேதி, நான் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார் அளித்தேன்.
ஆனால், இதுவரை எந்தவொரு குற்ற வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. அரசு நியமித்துள்ள நிர்வாகரீதியிலான விசாரணைக் குழு போதுமானதாக இல்லை. எந்தவொரு விசாரணையும் நடத்தாமல், முந்தைய அரசு மீது குற்றம் சாட்டுவதால், இந்த விவகாரத்தில் பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.
பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்த புகார் தொடர்பான கோப்புகளை பறிமுதல் செய்து பத்திரப்படுத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். எனது புகார் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணை விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.