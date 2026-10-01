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ஶ்ரீரங்கம் கோயில் நில மோசடி வழக்கு; திமுக நிர்வாகி அதிரடி கைது

ராம்குமார், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி, நிலத்தை அவரது பெயருக்கு முறைகேடாக மாற்றி உள்ளதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக பகுதி செயலாளர் ராம்குமார்
திமுக பகுதி செயலாளர் ராம்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 7:53 PM IST

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திருச்சி: ஶ்ரீரங்கம் கோயில் நில மோசடி வழக்கில், திமுக பிரமுகர் ராம்குமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். முன் ஜாமின் விசாரணைக்கு மதுரை சென்று கொண்டிருந்தபோது அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உலகப் புகழ்பெற்ற வைணவத் திருத்தலமான ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாத சாமி திருக்கோயிலுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சொத்துகள் மற்றும் நிலங்கள் உள்ளன. அந்த வகையில், ஸ்ரீரங்கம் அரசு மருத்துவமனை அருகே கட்டடத்துடன் கூடிய 7,515 சதுர அடி அளவிலான சுமார் ரூ. 50 கோடி மதிப்புள்ள நிலம் அமைந்துள்ளது.

இந்த நிலத்தை திமுக ஶ்ரீரங்கம் பகுதி செயலாளர் ராம்குமார் என்பவர், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி, அவரது பெயருக்கு முறைகேடாக மாற்றி உள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை தரப்பில் திருச்சி மாநகர குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டு இருந்தது.

அதனடிப்படையில் கடந்த செப். 13 ஆம் தேதி ராம்குமார் உள்ளிட்ட 6 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

மேலும், முறைகேடாகப் பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலத்தை வேறு நபர்களுக்கு விற்பனை செய்வது அல்லது அதுதொடர்பாக மறுபதிவு செய்வதை தடுக்கும் வகையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் சார்பில் ஸ்ரீரங்கம் சார் பதிவாளருக்கு அவசரக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டு, நிலம் தொடர்பான பதிவுகளும் முடக்கப்பட்டது.

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இந்த நிலையில், ஶ்ரீரங்கம் கோயில் நில மோசடி வழக்கில் முன் ஜாமின் பெறுவதற்காக திமுக பிரமுகர் ராம்குமார் மதுரை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனு மீதான விசாரணை இன்று (அக். 1) மதியம் 2 மணி அளவில் நடைபெற இருந்தது.

எனவே, இந்த விசாரணையில் ஆஜராவதற்காக ராம்குமார் திருச்சியில் இருந்து இன்று காலை 10 மணி அளவில் மதுரை புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார். அப்போது, திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பஞ்சப்பூர் பகுதியில் ராம்குமார் காரை வழிமறித்த தனிப்படை போலீசார், அவரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

TAGGED:

SRIRANGAM TEMPLE LAND FRAUD CASE
DMK RAMKUMAR ARREST FOR FRAUD CASE
திமுக பிரமுகர் ராம்குமார் கைது
ஶ்ரீரங்கம் கோவில் நில மோசடி
DMK EXECUTIVE RAMKUMAR ARRESTED

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