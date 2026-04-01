’உண்மையான தொண்டர்களுக்கு அங்கீகாரம் இல்லை’: அதிமுகவில் இணைந்த திமுக முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் வேதனை

’உண்மையான தொண்டர்களுக்கு அங்கீகாரம் இல்லை’: அதிமுகவில் இணைந்த திமுக முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் வேதனை
அதிமுகவில் இணைந்த ஜெயக்குமாருக்கு அக் கட்சியின் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
Published : April 1, 2026 at 9:05 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 9:25 AM IST
தேனி : திமுகவில் உழைக்கும் தொண்டர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைப்பதில்லை என அதிமுகவில் இணைந்த தேனி மாவட்ட முன்னாள் செயலாளரும், அக் கட்சியின் மாநில தீர்மானக் குழு இணைச் செயலாளருமான ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டத்தில் திமுக மாவட்ட செயலாளராக இருந்தவர் ஜெயக்குமார். இவர், அக் கட்சியின் மாநில தீர்மானக் குழு இணைச் செயலாளருமாக இருந்தார். இவர் நேற்று (மார்ச் 31) முன்னாள் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் அரசேந்திரன் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளுடன், சிவகாசியில் தேர்தல் பிரச்சார சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர்.
அதிமுகவில் இணைந்த பின் தேனி மாவட்டத்தில் வருகை தந்த ஜெயக்குமாருக்கு, ஆண்டிபட்டியில் அதிமுக தேனி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் முருக்கோடை ராமர், ஆண்டிபட்டி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் லோகிராஜன் ஆகியோர் தலைமையில் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மேள தாளத்துடன் யூனியன் அலுவலகம் தொடங்கி எம்ஜிஆர் சிலை வரை தொண்டர்கள் படை சூழ ஊர்வலகமாக சென்று, ஜெயக்குமார் மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்கள் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இதனை தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜெயக்குமார், “திமுக குடும்ப கட்சியாக உள்ளது. கார்ப்பரேட் அரசியலை மட்டுமே செய்து வருகிறது. உழைக்கும் தொண்டர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் மற்றும் உயர்வு அளிக்கப்படுவதில்லை. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அடித்தட்டு தொண்டர்கள் முதல் அனைவரையும் ஒரே மாதிரியாக பார்க்கிறார்.
தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களை அமோக வெற்றி பெற செய்து வெற்றிகனியை எடப்பாடி பழனிசாமி கால்களில் சமர்ப்பிப்போம்” என தெரிவித்தார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகியும், அவரின் ஆதரவாளர்கள் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் திமுகவில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்தது தேனி மாவட்ட அரசியல் களத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வேட்பாளர் பட்டியல்களை வெளியிட்டுள்ளன. இந்நிலையில், வேட்பாளர் பட்டியலில் தங்களின் பெயர் இல்லாததால் அதிருப்தியடையும் நிர்வாகிகள், வெவ்வேறு கட்சிகளில் இணைந்து வருகின்றனர்.