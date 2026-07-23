ஒரு ஓட்டில் தோல்வி அடைந்த விவகாரம்: முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பனின் வழக்கு தள்ளுபடி
திருப்பத்தூர் தொகுதி தபால் வாக்குகளை பாதுகாப்பாக வைக்கக்கோரி தான் தொடர்ந்த வழக்கை திரும்ப பெற அனுமதிக்குமாறு உயர்நீதிமன்றத்தில் பெரிய கருப்பன் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
Published : July 23, 2026 at 8:34 PM IST
சென்னை: திருப்பத்தூர் தொகுதி தபால் வாக்குகளை பாதுகாப்பாக வைக்க உத்தரவிடக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் தொடர்ந்த மனுவை திரும்பப் பெற அனுமதித்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் 83,374 வாக்குகள் பெற்று அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதியிடம் 1 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.
இதையடுத்து, திருப்பத்தூர் தொகுதியில் இருந்த தபால் வாக்கு ஒன்று, வேலூர் அருகே உள்ள திருப்பத்தூர் தொகுதி எண் 50-க்கு தவறுதலாக சென்று விட்டது. அந்த வாக்கை சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி 185ல் சேர்க்க வேண்டும் என திமுக வேட்பாளர் பெரிய கருப்பன், தேர்தல் நடத்திம் அதிகாரி மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தார்.
வாக்கு மாறியுள்ளதாக புகார் அளித்தும், தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்காததால், தபால் வாக்குகளை மீட்க வேண்டும். வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பான காணொலி காட்சிகளை பாதுகாப்பாக வைக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை சட்டமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பேற்க தடை விதிக்க வேண்டும் என பெரிய கருப்பன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், பெரியகருப்பன் புகாருக்கு போதுமான ஆதாரம் உள்ளது. அதனால், சீனிவாச சேதுபதி சட்டமன்றத்தில் நடைபெறும் நம்பிக்கை வாக்கொடுப்பில் கலந்து கொள்ள கூடாது. திருப்பத்தூர் தொகுதியில் எத்தனை வாக்குகள் தபால் வாக்குகள் உள்ளது? அதில் எத்தனை வாக்குகள் பதிவானது? வேறு தொகுதிக்கு எத்தனை சென்றது? என்ற விவரங்களை தாக்கல் செய்ய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
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இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, சீனிவாச சேதுபதி தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், ரிட் மனுவில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது. தேர்தல் வழக்கை அவசரகதியில் உயர்நீதிமன்றம் விசாரித்துள்ளதால், அதற்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது என்றும், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளவும் சீனிவாச சேதுபதிக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சீனிவாச சேதுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து பெரிய கருப்பன் தொடர்ந்த புதிய தேர்தல் வழக்கு, உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
இதன் காரணமாக, திருப்பத்தூர் தொகுதி தபால் வாக்குகளை பாதுகாப்பாக வைக்கக்கோரி தான் தொடர்ந்த வழக்கை திரும்ப பெற அனுமதிக்குமாறு உயர்நீதிமன்றத்தில் பெரிய கருப்பன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பெரியகருப்பன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் காசி ராஜன், தேர்தல் வழக்கு தனியாக தொடரப்பட்டுள்ளதால், இந்த வழக்கை திரும்ப பெற அனுமதிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார். இதை ஏற்ற நீதிபதிகள், மனுவை திரும்ப பெற அனுமதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.