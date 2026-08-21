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எ.வ.வேலு மீதான பண மோசடி வழக்கு ரத்தாகுமா? இறுதி விசாரணை செப்.10-க்கு ஒத்திவைப்பு

கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக, 4 ஆண்டுக்கு பின் தாமதமாக பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என எ.வ.வேலு சார்பில் கோரப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 5:04 PM IST

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சென்னை: சாலை அமைப்பதில் முறைகேடு செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு தொடர்ந்த மனுவை, இறுதி விசாரணைக்காக செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

சாலைகள் அமைக்காமலேயே ரூ.3 கோடியே 23 லட்சம் மோசடி செய்ததாக முன்னாள் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சரும், திமுக எம்எல்ஏவுமான எ.வ.வேலு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது.

இதனை எதிர்த்து எ.வ.வேலு சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், கரூர், ஈரோடு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் சாலைகள் விரிவாக்கத்திற்காக ஒப்பந்ததார்களுடன் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது.

ஆனால், பணிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பே முறைகேடாக ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக அறப்போர் இயக்கம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் 2022-ம் ஆண்டு புகார் அளித்தது.

அறப்போர் இயக்கம் புகார் அளிப்பதற்கு முன்பே, பணம் விடுவிக்கப்பட்டது தொடர்பாக 4 பொறியாளர்கள் மற்றும் ஈரோடு நபார்டு வங்கி ஊழியர்கள் 5 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.

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கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் முறைகேடு செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட 11 பேர் மீது ஜூன் 24-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்து, அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.

கடந்த 2022ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பாக, 4 ஆண்டுக்கு பின் தாமதமாக பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனுவானது நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (ஆக.21)விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் விசாரணை அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை பரிசீலித்த நீதிபதி, இறுதி விசாரணைக்காக வழக்கை செப். 10-ம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.

ஏற்கனவே இந்த வழக்கில், காவல்துறை விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் பேரில் எ.வ. வேலுக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

எவ வேலு வழக்கு
பணமோசடி
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
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