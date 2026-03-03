'இன்னும் 10 நாட்களில் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை' - டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தகவல்
விஜய்க்கு தைரியம் இருந்தால் மணிப்பூர் குறித்து கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும். அவர் பாஜகவை எதிர்த்து பேசவே பயப்படுகிறார் என்று டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : March 3, 2026 at 5:02 PM IST
வேலூர்: இன்னும் பத்து நாட்களில் திமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியாகும் என்று அக் கட்சியின் தலைமை கழக செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் இன்று திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் தேர்தல் அறிக்கை தொடர்பான கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் திமுக தலைமை கழக செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் கோ.வி. செழியன், தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும், கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தி, வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த், அணைக்கட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏ.பி. நந்தகுமார், குடியாத்தம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமுலு விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்று, தங்கள் மாவட்ட தேவைகளை தேர்தல் அறிக்கையில் சேர்க்க மனுக்களை வழங்கினர்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், ''இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உடனான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் நல்ல முடிவு எட்டப்படும். அவர்கள் (காங்கிரஸ்) கேட்பது ஒன்று, நாம் (திமுக) சொல்வது ஒன்று. எங்கள் தலைவர் சுமுகமாக முடிப்பார். இன்று மாலைக்குள் நல்ல செய்தி வரும்'' என்றார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, “முதல்வராக வேண்டும் என்பதற்காகவே விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளாரே தவிர, மக்களுக்காக அல்ல. விஜய்க்கு தைரியம் இருந்தால் மணிப்பூர் குறித்து கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும். அவர் பாஜகவை எதிர்த்து பேசவே பயப்படுகிறார்'' என்று கூறினார்.
நாங்குநேரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருந்ததை மறுத்த இளங்கோவன், “சட்டம் தனது கடமையைச் செய்கிறது. குற்றவாளிகள் யாரும் தப்பிக்கவில்லை” என்றார்.
மதுரை கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்த கருத்து குறித்து, “தமிழகத்தில் மக்கள் நல ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. மக்கள் எங்களோடு உள்ளனர். பாஜக மத அரசியலை முன்னிறுத்துகிறது. திமுக மக்கள் நல ஆட்சியை முன்னெடுத்து வருகிறது'' என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''இன்னும் பத்து நாட்களில் திமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியாகும். தேர்தலில் போட்டியிட இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிப்பது குறித்து தலைமை முடிவு செய்யும். வேலூர் மாவட்ட மக்களிடமிருந்து தண்ணீர் பிரச்னை, பாலாறு பிரச்னை, பாலம் மற்றும் சாலை மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்.
ஆளும் கட்சி மக்களின் நலனுக்காக மேற்கொள்ளும் திட்டங்களை அரசியல் நோக்கில் பார்க்கக் கூடாது. மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முதியோருக்கான உதவித் தொகை வழங்குவது அரசியல் நோக்கமல்ல, நலத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதி தான்'' என டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் கூறினார்.