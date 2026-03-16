சூடுபிடிக்கும் தேர்தல் பணிகள்: திமுக தேர்தல் அறிக்கை எப்போது வெளியாகும்?
திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவில் எம்.பி கனிமொழி, அமைச்சர்கள் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், டி.ஆர்.பி. ராஜா, கோவி செழியன் உள்ளிட்ட 12 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
Published : March 16, 2026 at 1:28 PM IST
சென்னை: திமுக தேர்தல் அறிக்கை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சரி பார்த்த பின், அவரது ஒப்புதலுக்கு பிறகு இறுதி செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வரும் சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான திமுக தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிக்கும் பொருட்டு, திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி எம்பி தலைமையில் அமைச்சர்கள் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், டி.ஆர்.பி.ராஜா, கோவி செழியன், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழரசி, டாக்டர் எழிலன், முன்னாள் எம்.பி. டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், அப்துல்லா, கார்த்திகேய சிவசேனாபதி, கான்ஸ்டண்டைன் ரவீந்திரன் எம்பி, முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஜி. சந்தானம், தொழிலதிபர் சுரேஷ் சம்பந்தம் ஆகிய 12 பேர் அடங்கிய தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டது.
இந்த குழுவினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, பொதுமக்கள், வணிகர்கள், விவசாயிகள், இளைஞர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு மக்களையும் நேரடியாக சந்தித்து அவர்களது பரிந்துரைகளை பெற்றனர். மேலும் பொதுமக்களின் கருத்துக்களையும், பரிந்துரைகளையும் அலைபேசி எண், வலைதள விவரம், சமூக வலைதள தொடர்புகள், செயற்கை நுண்ணறிவு வலைவாசல் (portal) ஆகியவற்றின் மூலமாக பெற்றுள்ளனர்.
திமுகவைப் பொறுத்தவரை கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் 505 வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டன. அந்த வகையில் வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலிலுக்கும், திமுக 500-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, பல்வேறு தரப்பினரின் கருத்துக்கள் அடிப்படையில் திமுகவின் வரைவு தேர்தல் அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தலைமையிலான குழு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள வரைவு தேர்தல் அறிக்கையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் இன்று சமர்ப்பிக்க உள்ளனர். அந்த வரைவு தேர்தல் அறிக்கையை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பெற்றுக் கொண்டு, அதனை சரி பார்த்து அதில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் இருப்பின் அதனை தெரிவிப்பார். இதற்கு பின்பே தேர்தல் அறிக்கை இறுதி செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்றைய தினம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் அண்ணா அறிவாலையத்தில் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழு முதலமைச்சரை சந்தித்து வரைவு தேர்தல் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.