ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு திமுக வேட்பாளர்கள் நேர்காணல் ஒத்திவைப்பு

நான்காவது நாளாக நடைபெற்று வரும் திமுக வேட்பாளர்கள் நேர்காணலில் இராணிப்பேட்டை, வேலூர் வடக்கு, வேலூர் தெற்கு, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்ட ங்களில் உள்ள தொகுதிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்றது.

Published : March 20, 2026 at 5:57 PM IST

சென்னை: ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு, திமுக வேட்பாளர்கள் நேர்காணல் வரும் 23 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கு 4வது நாளாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் நேர்காணல் நடத்தி வருகிறார். 4வது நாளான இன்று காலை இராணிப்பேட்டை, வேலூர் வடக்கு, வேலூர் தெற்கு, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை வடக்கு, திருவண்ணாமலை தெற்கு ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள தொகுதிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்று வருகிறது.

இன்று காலை நடைபெற்ற நேர்காணலில் 21 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிட திமுக அமைப்பு ரீதியான ஆறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த விருப்ப மனு அளித்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இன்று மாலை நடைபெறும் நேர்காணலில் தர்மபுரி கிழக்கு, தர்மபுரி மேற்கு, சேலம் மத்திய, சேலம் கிழக்கு, சேலம் மேற்கு, கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு, கள்ளக்குறிச்சி தெற்கு ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள தொகுதிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது.

இன்று நடைபெற்று வரும் நேர்காணலில் அமைச்சர்கள், துரைமுருகன், எ.வ வேலு, காந்தி, துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏ.பி. நந்தகுமார், கிரி, ஈஸ்வரப்பன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பொதுத்தேர்தலுக்கு போட்டியிட விரும்பி விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் ஏற்கனவே 21ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 21ஆம் தேதி (நாளை) ரமலான் பண்டிகை என்பதால் நேர்காணலில் கலந்துகொள்ளவிருந்த மாவட்டங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டு, வரும் 23ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை அன்று நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி வரும் 23ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு திருச்சி வடக்கு, மத்திய, தெற்கு, தஞ்சாவூர் வடக்கு, தெற்கு, மத்திய, பெரம்பலூர், அரியலூர் தொகுதி மாவட்ட வேட்பாளர்களுக்கும், மாலை 4 மணிக்கு புதுக்கோட்டை வடக்கு, தெற்கு, கடலூர் மேற்கு, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்ட வேட்பாளர்களுக்கு நேர்காணல் நடைபெறும் என திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார்.

நேர்காணலுக்கு முன்னதாக, சென்னை அறிவாலையத்தில் அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் தேசிய பொதுச் செயலாளர் தேவராஜன் முதலமைச்சரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார். அந்த சந்திப்புக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேவராஜன், ”இந்தியா கூட்டணியில் தான் அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் உள்ளது. மரியாதை நிமித்தமாக முதலமைச்சரை சந்தித்தோம். இந்திய அளவில் பாஜகவை எதிர்த்து பார்வர்ட் பிளாக் அரசியல் செய்கிறது. தேர்தல் என்பது போர், அதனால் ஒரமாக நிற்க முடியாது. தேர்தலை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை முதலமைச்சருடன் கலந்து பேச உள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.

