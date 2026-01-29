ETV Bharat / state

'தமிழ்நாடு தலைகுனியாது' திமுக தேர்தல் பரப்புரையில் பங்கேற்கும் 20 நட்சத்திரங்கள் யார் யார்?

திமுகவின் நட்சத்திர பரப்புரையாளர்களில் திருச்சி சிவா, பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், திண்டுக்கல் லியோனி, ஜெகத்ரட்சகன் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம்
அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 11:04 PM IST

சென்னை: திமுகவின் 'தமிழ்நாடு தலைகுனியாது' நட்சத்திர பரப்புரையாளர்களின் சுற்றுப்பயணம் குறித்தான கலந்துரையாடல் கூட்டம், அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான அறிவாலயத்தில் நடைப்பெற்றது.

இதுகுறித்து திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் வெளியிட்ட அறிவிப்பில்,'முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் கடந்த 20 ஆம் தேதி நடைப்பெற்ற திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் 'தமிழ்நாடு தலைகுனியாது' என்ற பரப்புரையை பிப்ரவரி மாதம் முழுவதும் 234 தொகுதிகளிலும் நடைப்பெறும் என தெரிவித்திருந்தார். இந்த பரப்புரையின் கீழ் மு.க ஸ்டாலினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 20 நட்சத்திர பரப்புரையாளர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் பிப்ரவரி மாதம் முழுவதும் 234 தொகுதிகளிலும் தீவிரமான பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளதாக அறிவித்திருந்தார்.

ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்கள், மாணவர்கள்,இளைஞர்கள்,தன்னார்வ அமைப்புகள்,
தொழிற்சங்கங்கள்,தொழில்முனைவர்கள்,கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்டோரை ஒரே இடத்தில் அழைத்து மண்டல பொறுப்பாளர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள்,பொறுப்பாளர்கள்,நட்சத்திர பரப்புரையாளர்கள் ஆகியோர் அரசின் சாதனைகளை எடுத்து கூறியும், கலந்து கொள்வோரின் கோரிக்கைகள் குறித்து கலந்துரையாட வேண்டும் என திமுக கேட்டுகொண்டிருந்தது.

இந்த பரப்புரை வெற்றி அடையும் வகையில் உரிய விளம்பரங்கள் செய்திட வேண்டும். தொகுதிகளில் பரப்புரைக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட செயலாளர், பொறுப்பாளர்கள் செய்திட வேண்டும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழ்நாடு தலைகுனியாது - நட்சத்திர பரப்புரையாளர்கள் சுற்றுப்பயணம் குறித்தான கலந்துரையாடல் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் பரப்புரையில் பேச வேண்டிய முக்கிய விவகாரங்கள், பெறப்படும் கோரிக்கைகள் குறித்து கலந்துரையாடுவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

நட்சத்திர பரப்புரையாளர்களில் திருச்சி சிவா, திண்டுக்கல் லியோனி, ஜெகத்ரட்சகன், தயாநிதி மாறன், தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், மனோஜ் பாண்டியன், ஏ.கே.எஸ்.விஜயன், ராஜகண்ணப்பன், பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உள்ளிட்ட 20 பேர் உள்ளனர். இவர்கள் 20 பேரும் தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளுக்கும் பயணிக்க உள்ளனர்' அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு தலைகுனியாது என்ற பரப்புரையை பிப்ரவரி மாதம் முழுவதும் 234 தொகுதிகளிலும் நடைப்பெறும் என திமுக தலைமைக் கழகம் அறிவித்திருந்தது.

