“வாக்காளர்களே தெய்வங்கள்” - 13-வது முறையாக காட்பாடியில் போட்டியிடும் துரைமுருகன்
விஜய் ஒரு தலைவரே இல்லை. அவரைப் பற்றி நான் பெரிதாக கருத்து கூற விரும்பவில்லை என காட்பாடி தொகுதி வேட்பாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.
Published : March 30, 2026 at 5:47 PM IST
வேலூர்: வாக்காளர்களே தெய்வம், நான் செய்த பணிகள் மக்களுக்கு தெரியும் என்று காட்பாடியில் 13-வது முறையாக போட்டியிடும் துரைமுருகன் எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் விறுவிறுப்படைந்துள்ள சூழலில், திமுக வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த சனிக்கிழமை வெளியிட்டார். அதில், திமுக பொதுச் செயலாளரும், மூத்த அரசியல்வாதியுமான துரைமுருகன் மீண்டும் காட்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
அதாவது, 2021 வரை 12 முறை சட்டமன்ற தேர்தல்களில் போட்டியிட்ட துரைமுருகன், அதில் 10 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது, 13வது முறையாக வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காட்பாடி தொகுதியில் களமிறங்குகிறார். அதில், 11 முறையாக தொடர்ந்து காட்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, இன்று சென்னையில் இருந்து ரயில் மூலம் காட்பாடி வந்தார். அப்போது, அங்கு திரண்டிருந்த கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள், துரைமுருகனுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர், திறந்தவெளி வாகனத்தில் பேரணியாக சென்ற அவர், அண்ணா, பெரியார், காமராஜர் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய அவர், “காட்பாடி வாழ் தெய்வங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள். என்னை மீண்டும் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கிய தலைவருக்கும், அன்புடன் வரவேற்ற உங்களுக்கும் நன்றி. இதுவரை என்னை ஆதரித்த மக்கள், இந்த முறையும் எனக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த துரைமுருகனிடம் காட்பாடி தொகுதிக்கான திட்டங்கள் குறித்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “அனைத்தும் தேர்தல் அறிக்கையில் உள்ளது” என்றார்.
அவரது மகன் கதிர் ஆனந்த் முதல்முறையாக மாவட்ட பொறுப்பாளராக தேர்தலை சந்திப்பது குறித்த கேள்விக்கு, “அவருக்கு பல ஆண்டுகளாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்ட அனுபவம் உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் திமுக தேர்தல் அறிக்கையை விமர்சித்த தவெக விஜய் குறித்த கேள்விக்கு, “விஜய் ஒரு தலைவரே இல்லை. அவரை பற்றி நான் பெரிதாக கருத்து கூற விரும்பவில்லை” என்றார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் நான்கு முனைப் போட்டி நிலவும் நிலையில், வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி என்ற கேள்விக்கு, “எத்தனை போட்டி இருந்தாலும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தான் வெற்றி பெறும்” என உறுதி தெரிவித்தார்.
மேலும், காட்பாடி தொகுதியில் எந்த வளர்ச்சி திட்டங்களையும் செய்யவில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் வைக்கும் குற்றச்சாட்டுக்கு, “நான் செய்த பணிகள் அனைத்தும் மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும்” என பேசினார் துரைமுருகன்.