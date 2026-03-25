ETV Bharat / state

"அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எல்லாம் வெத்து வேட்டு" - துரைமுருகன் விமர்சனம்

திமுக தேர்தல் அறிக்கை குறித்து தேர்தல் அறிக்கை குழு பரிசீலித்து வருகிறது. விரைவில் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படும் என துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

துரைமுருகன்
துரைமுருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 9:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எல்லாம் வெறும் 'வெத்து வேட்டு' என்று திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் விமர்சித்துள்ளார்.

வேலூர் வடக்கு மாவட்டத்தின் காட்பாடி மற்றும் கே.வி.குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் அலுவலகத்தை திமுக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான துரைமுருகன் வெட்டி திறந்து வைத்தார்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் மாற்றுக் கட்சியில் (குறிப்பாக அதிமுகவைச் சேர்ந்த பலர்) இருந்து விலகிய 100க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் துரைமுருகன் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தனர். இந்நிகழ்வில், வேலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய துரைமுருகன், திமுக பொருளாளர் நரசிம்மன் மற்றும் வேலூர் எம்எல்ஏ ஆகிய இருவரும் காட்பாடி தொகுதியில் நான் போட்டியிடுவதாக பெருமை பேசினார்கள். இப்படி முன்கூட்டியே கூறுவதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். யாரை வேட்பாளராக அறிவிப்பது என்பது கட்சித் தலைமை முடிவு. கட்சி தலைவர் வேட்பாளர் பெயரை அறிவித்த பிறகே, அவர் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர். அதற்கு முன் யாரும் யூகித்து பேசக் கூடாது” என்று அறிவுறுத்தினார்.

மேலும், “நானும் ஒரு சாதாரண செயல்வீரராகவே கட்சியில் பணியாற்றுவேன். தலைமை யாரை தேர்வு செய்தாலும், அவருடன் இணைந்து செயல்படத் தயாராக உள்ளேன்” என்றார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குறித்து பேசிய அவர், “ தேர்தலை முன்னிட்டு அவர் காட்டும் முயற்சி மற்றும் நிதானம் பாராட்டும் வகையில் உள்ளது. அகில இந்திய கட்சிகள் பலர் நிலையான முடிவுகளை எடுக்க முடியாமல் தவிக்கும் சூழலில், தளபதி சாமர்த்தியமாக பெரிய கூட்டணியை அமைத்துள்ளார். இந்த முயற்சி நிச்சயம் வெற்றி பெறும். தேர்தல் முடியும் வரை அரசியல் விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும்” என்றார் துரைமுருகன்.

மேலும், அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தேர்தல் காலத்தில் சில கட்சிகள் இவ்வாறான வாக்குறுதிகளை வழங்குவது வழக்கம். ஆனால், அதிமுகவின் அறிவிப்புகள் வெறும் வெத்து வாக்குறுதிகள் மட்டுமே” என்றார்.

மேலும், திமுக தேர்தல் அறிக்கை குறித்த நிரூபரின் கேள்விக்கு, “தேர்தல் அறிக்கை குழு அதன் பரிசீலித்து வருகிறது. விரைவில் வெளியிடப்படும்” என்றார்.

விசிக மற்றும் தேமுதிக கட்சிகளின் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து எழுந்த கேள்விக்கு, திருமாவளவன் எந்தவித அதிருப்தியும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக உள்ளார்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DURAI MURUGAN
துரைமுருகன்
AIADMK ELECTION MANIFESTO 2026
அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.