இன்று காலை முதல் திமுக விருப்ப மனு விநியோகம்; மாலையில் மா.செ. கூட்டம்: பரபரக்கும் அறிவாலயம்
170 தொகுதிகளுக்கும் குறையாமல் போட்டியிடும் வகையில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு திமுக இடங்களை பகிர்ந்தளிக்கும் என கூறப்படுகிறது.
Published : February 20, 2026 at 10:48 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் விருப்ப மனு விநியோகம் இன்று காலை முதல் தொடங்கியுள்ளது. மேலும், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமும் மாலையில் நடைபெறவுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், வரும் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி முதல் 'வெல்லும் தமிழ் பெண்கள்' என்ற பெயரில் வீடு வீடாக சென்று பரப்புரையை தொடங்க வேண்டும் என திமுக மகளிர் அணியினருக்கு கட்சி தலைமை அறிவுறுத்தியது. இந்த பரப்புரைக்கான தொகுதி வாரியான பயிற்சிக் கூட்டங்கள் இன்று முதல் வரும் 22ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
இந்த சூழ்நிலையில், திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி இன்று மாலை 6 மணி அளவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் காணொளி காட்சி வாயிலாக இந்த கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் வெல்லும் தமிழ் பெண்கள் பரப்புரைக்கு தொகுதி அளவில் பயிற்சியாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண்கள் இதில் பங்கேற்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திமுக விருப்ப மனு விநியோகம் இன்று தொடக்கம்
இதனிடையே, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் தேர்தலில் திமுக சார்பில் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதற்கான விருப்ப மனு விநியோகம் இன்று தொடங்குகிறது. விண்ணப்ப படிவ கட்டணம் ரூ.1000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிட விண்ணப்ப கட்டணமாக பொது தொகுதிக்கு ரூ.25 ஆயிரமும், மகளிர் மற்றும் தனி தொகுதிக்கு ரூ.15 ஆயிரமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது விருப்ப மனுக்களை பொறுத்தவரையில் 234 தொகுதிகளுக்கும் பெறப்பட உள்ளது. இதில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகளில் போட்டியிட விண்ணப்பம் அளித்தவர்களின் கட்டணம் திருப்பி தரப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விருப்ப மனு இன்று தொடங்க உள்ளதால் திமுகவினர் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர். எனவே, இன்று முதல் அண்ணா அறிவாலம் திமுகவினரின் வருகையால் களைகட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேட்பாளர்கள் விருப்ப மனுக்கள் பெறும் பணி நிறைவடைந்ததும், தொகுதி வாரியாக வேட்பாளர் நேர்காணலை முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் நடத்தவுள்ளார்.
இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை இடம்பெற்ற கட்சிகளுடன், மேலும் சில கட்சிகள் கூட்டணியில் இணைந்துள்ளதால், திமுக எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. 170 தொகுதிகளுக்கும் குறையாமல் போட்டியிடும் வகையில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு திமுக இடங்களை பகிர்ந்தளிக்கும் என கூறப்படுகிறது.