துரை வைகோ எம்.பியாக இருப்பதற்கு காரணம் திமுக தான் - கனிமொழி காட்டம்
யாரையும் மனம் கோணக்கூடிய அளவிற்கு மு.க.ஸ்டாலின் பேசக்கூடியவர் இல்லை என கனிமொழி எம்பி கூறியுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 10:33 PM IST
தூத்துக்குடி: "துரை வைகோ எம்பியாக இருப்பதற்கு காரணம் திமுகவும், திமுகவின் உழைப்பும் என்பதை அவர் மறந்துவிடக்கூடாது" என கனிமொழி எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும், தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழியிடம் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தேர்தல் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, "மக்களை ஏமாற்றி ஜனநாயகத்தைப் படுகுழியில் தள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பாடம் சொல்லித் தரக்கூடிய அளவிற்கு மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.
இடைத்தேர்தலில் தவெக பணப்பட்டுவாடா செய்கிறது என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரின் குற்றச்சாட்டு குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த கனிமொழி எம்பி, "தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணியில் இருக்கக் கூடியவர்கள், அவர்களைப் பற்றி இப்படி விமர்சனம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் நேர்மையான தூய சக்தி ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை மக்கள் புரிந்துக் கொள்ள வேண்டும்.
எந்த தவறும் செய்யப் போவதில்லை, செய்ய மாட்டோம் என்று தொடர்ந்து பெருமையாக மேடைக்கு மேடை பேசினால் மட்டும் போதாது. மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை, பாதுகாப்பும் இல்லை. குற்றம் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் அச்சத்துடன் வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. எந்தவித வளர்ச்சிக்கானத் திட்டங்களும் இல்லை. தொழில் முதலீடுகள் கிடையாது. மக்களை ஏமாற்றி தூய சக்தி என்று சொல்லி அதேபோல் மக்களுக்கு பணபட்டுவாடா செய்கின்றனர். அதற்கு பணம் எங்கிருந்து வருகிறது, இப்படிப்பட்டவர்களின் உண்மையான முகத்தை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
தாராபுரம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா பற்றி முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்வைத்த விமர்சனம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த கனிமொழி எம்பி., "யாரையும் மனம் கோணக்கூடிய அளவிற்கு அவர் பேசக் கூடியவர் இல்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
"திமுகவினர் டெபாசிட் கூட வாங்கமாட்டார்கள்" என்று திருச்சி எம்பி துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளக் கருத்து குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த கனிமொழி எம்பி, "துரை வைகோ வெற்றி பெற்று இன்று ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருப்பதற்கு காரணம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும், திமுகவின் உழைப்பும் என்பதை அவர் மறந்துவிடக்கூடாது" என்றார்.