'அண்ணா திமுக' தற்போது 'அமித்ஷா திமுக'வாக மாறிவிட்டது: கனிமொழி
ஹிந்தி திணிப்பை ஏற்கவில்லை என்பதால் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.3,600 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கனிமொழி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : April 13, 2026 at 3:58 PM IST
திருநெல்வேலி: அதிமுக தற்போது அமித்ஷா திமுகவாக மாறிவிட்டதாக திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி எம்பி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
ஹிந்தி திணிப்பை ஏற்க மாட்டோம்
நெல்லை திமுக வேட்பாளர் சுப்பிரமணியனை ஆதரித்து கங்கைகொண்டானில் கனிமொழி எம்பி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், "திமுக சார்பில் வெளியிடப்பட்ட வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுத்து விட்டோம் என்ற மகிழ்வோடு நாங்கள் பரப்புரை செய்து வருகிறோம். வரும் திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும். ஆட்சி வந்த உடன் ரூ.8000 கூப்பன் முதலமைச்சரால் தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்படும்.
தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி எப்படி சொன்ன வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொடுத்தாரோ, அதே போல் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அனைத்து திட்டங்களையும் நிறைவேற்றி வருகிறார். விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் என அனைவருக்காகவும் திமுக பணியாற்றி வருகிறது. நமக்கு எதிராக இருக்கும் அதிமுக, பாஜகவுடன் கைகோர்த்து நிற்கிறது. 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் ஊதியமும் கிடைக்கவில்லை, வேலையும் இல்லாத நிலை இருந்து வருகிறது.
மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, 100 நாள் வேலை திட்டத்திற்கு வழங்கப்படும் நிதி குறைக்கப்பட்டு வருகிறது. அப்படி இருக்கும் மோடியுடன் தான் அதிமுக கை கோர்த்து இணக்கமாக உள்ளது. ஹிந்தி படிக்கச் சொல்கிறார்கள். இல்லையென்றதால் கல்விக்கான நிதியை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்துள்ளது. ஹிந்தி படித்தவர்கள் தமிழகத்தில் தான் வேலை செய்கிறார்கள். நம் பிள்ளைகள் தான் பல வெளிநாடுகளில் வேலை செய்து வருகிறார்கள். அடுத்து ஆட்சிக்கு வந்தவுடன், நான் முதல்வன் திட்டத்திற்கான நிதி ரூ.1500 ஆக உயர்த்தப்பட்டு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
முத்திரை பதிக்கும் 'நான் முதல்வன்' திட்டம்
கல்வி என்பது மிக முக்கியமான விஷயம். 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் மூலம் ஏழை எளிய மாணவர்கள் உயர்ந்த பதவிகளை அடைய வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். திருநெல்வேலி மாவட்டம் வி.கே புரத்தை சேர்ந்த செங்கல் சூளையில் வேலை செய்யும் கூலித் தொழிலாளியின் மகன் சுப்பிரமணிய பாரதி, தற்போது ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதற்கு 'நான் முதல்வன்' திட்டமே காரணம் என அவரே கூறியுள்ளார்.
யுபிஎஸ்சி தேர்வு எழுத தமிழக அரசு வழங்கிய பயிற்சியின் மூலம் தான் இது சாத்தியமானது. நம் குழந்தைகள் படிக்கக் கூடாது, மருத்துவராக கூடாது என்ற நோக்கத்தில் நீட் தேர்வு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. தேசிய கல்விக் கொள்கையும் அதே நோக்கத்தில் தான் மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டது.
ஹிந்தி திணிப்பை ஏற்கவில்லை என்பதால் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.3,600 கோடிக்கும் மேற்பட்ட நிதி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை எதிர்த்து ஒரு கேள்வியும் கேட்காமல் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி வைத்துள்ளார்.
பதவி கொடுத்தவரின் காலை வாரியது ஏன்?
சசிகலாவின் காலில் விழுந்து தான் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி பெற்றார். பெரியவர்களின் காலில் விழுந்தால் என்ன என்று இபிஎஸ் கேள்வி எழுப்புகிறார். ஆனால் விழுந்த காலையாவது பாதுகாத்திருக்க வேண்டும். ஆசீர்வாதம் அளித்தவருக்கே அதிமுகவில் இடம் இல்லாத நிலையை உருவாக்கியுள்ளார். ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைகுரியவராக இருந்தவர் ஓபிஎஸ். ஜெயலலிதா பதவி இழந்த போதெல்லாம் ஓபிஎஸ் தான் முதல்வர் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டார். ஆனால் தற்போது அவருக்கே அதிமுகவில் இடமில்லாத நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தை காப்பாற்ற ஸ்டாலினால் தான் முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்துள்ளார்.
தன்னுடன் இருந்தவர்களுக்கே துரோகம் செய்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவரைப் பற்றி அவருடைய கூட்டணியிலேயே எதிர்மறையாக பேசப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்திற்கு தொடர்ந்து துரோகம் செய்யும் கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி. தமிழகத்தை டெல்லியில் அடகு வைக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 'அண்ணா திமுக' தற்போது 'அமித்ஷா திமுக' என்று மாறிவிட்டது. மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை வழங்கவில்லை. பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கும் நிதி வரவில்லை. தமிழக முதலமைச்சர் தான் 61% நிதியை பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கு வழங்கியுள்ளார். ஆனால் மோடியின் பெயரை வைத்து அந்த திட்டத்திற்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது" என்றார்.