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தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் பல்டி அடிக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் - திமுக விமர்சனம்

தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் த.வெ.க. அரசு நடத்திய தீர்மான நாடகம் அம்பலமாகியுள்ளது என டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் (@TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 5:26 PM IST

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சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பல்டி அடித்திருக்கிறார் என்று தி.மு.க. இன்று (ஆகஸ்ட் 20) விமர்சனம் செய்துள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் சென்னை கோவளத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் 31-வது ‘தென் மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடு’ இன்று (ஆகஸ்ட் 20) நடைபெற்றது.

மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்றார். இந்த மாநாட்டில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், “மக்களவையில் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறையாமல் இருப்பதை சட்ட ரீதியாக உறுதி செய்ய வேண்டும்” என்று கூறினார்.

தி.மு.க ஐ.டி விங்க் பதிவு

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக தி.மு.க ஐடி விங்க் தனது எக்ஸ் வலைதளப்பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஒரே வாரத்தில் தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் பல்டி அடித்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய். தொகுதி மறுசீரமைப்பை ஆதரிப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டின் ’எட்டப்பர்கள்’ என ராகுல்காந்தி கூறியது இவரைத்தானா? கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் த.வெ.க.வின் இந்த இரட்டை வேட நாடகத்தை கேள்வி கேட்பார்களா? இல்லை இதற்கும் முட்டுக்கொடுப்பார்களா?” என்று பதிவிட்டுள்ளது.

டி.டி.வி. தினகரன் பதிவு

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், “நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் த.வெ.க. அரசின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றமா? தமிழ்நாட்டின் தலையாய பிரச்சனைகளைத் திசைதிருப்ப சட்டமன்றத்தில் த.வெ.க. அரசு நடத்திய “தீர்மான நாடகம்” அம்பலமாகியுள்ளது.

சென்னை அடுத்த கோவளத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில், மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் மக்களவையில் குறையாமல் இருப்பதை சட்டரீதியாக உறுதி செய்ய வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி த.வெ.க. தோழமைக் கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தையும், அதன் தொடர்ச்சியாக ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், ஒரே வாரத்தில் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றியிருப்பது முற்றிலும் முரண்பாடாக அமைந்துள்ளது.

தேர்தலுக்கு முன்பாக அளித்த வாக்குறுதிகளை ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நிறைவேற்றாமல் விவசாயிகளையும், மக்களையும் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கும் த.வெ.க. அரசு, தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசால் தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகாத நிலையில், அதுகுறித்து அடுத்தடுத்து கூட்டங்களைக் கூட்டி தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி த.வெ.க. அரசு நடத்திய நாடகம், முதலமைச்சர் விஜய்யின் இன்றைய உரையின் மூலமாகவே அம்பலமாகியுள்ளது.

தொகுதி மறுவரையறையால் மாநிலங்களுக்கான, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின், மக்களவைப் பிரதிநிதித்துவ விகிதம் குறையாது என ஏற்கனவே உறுதியளித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையிலேயே, முதலமைச்சர் விஜய் அதே கோரிக்கையை முன்வைத்திருப்பது வேடிக்கையாக உள்ளது.

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ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை ஒருங்கிணைத்துவிட்டு, அடுத்த வாரத்தில் அதே கோரிக்கையை முன்வைத்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிவிட்டு, அதற்கடுத்த வாரமான இன்று முற்றிலும் மாறுபட்ட நிலைப்பாட்டை எடுத்திருப்பதன் மூலம், வாரத்திற்கு வாரம் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளும் த.வெ.க. அரசின் உண்மையான நிலைப்பாடு தான் என்ன? என்ற கேள்வி அனைவரின் மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது.

எனவே, தமிழகத்தின் தலையாய பிரச்சினைகளைத் திசைதிருப்பும் வகையில், இதுபோன்ற அவசியமற்ற தீர்மானங்களை சட்டமன்றத்தில் முன்வைப்பதை விட்டுவிட்டு, தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் சார்ந்த விவகாரங்களில் ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய்யை வலியுறுத்துகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

DELIMITATION
CHIEF MINISTER VIJAY
DMK CRITICIZES
தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம்
CM VIJAY TO DELIMITATION

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