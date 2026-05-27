தவெக எம்எல்ஏவிடம் சேலம் மாநகராட்சி திமுக கவுன்சிலர்கள் கடும் வாக்குவாதம்
சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரனை சுமார் 14,034 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி எம்எல்ஏ சிவகுமார் அபார வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
Published : May 27, 2026 at 4:29 PM IST
சேலம்: சேலம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் சேலம் வடக்கு தொகுதி தவெக எம்எல்ஏவிடம் திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சேலம் மாநகராட்சியின் மாதாந்திர மாமன்ற இயல்புக் கூட்டம், மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கில் மாநகராட்சி மேயர் ராமச்சந்திரன் தலைமையிலும் ஆணையாளர் லலிதாதித்யா நீலம் முன்னிலையிலும் இன்று (மே 27) காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் தவெகவைச் சேர்ந்த சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் உறுப்பினர் சிவகுமார் கலந்து கொண்டார். அவரை மேயர் ராமச்சந்திரன் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் வரவேற்றனர். இதைத் தொடர்ந்து, கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மாமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது வார்டுகளில் நிலவும் அடிப்படை பிரச்சனைகள் குறித்தும், மாநகராட்சி பகுதிகளில் மேம்படுத்த வேண்டிய பணிகள் குறித்தும் பேசினர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக பேசிய தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவகுமார், "நான் செல்கின்ற பகுதிகளில் எந்தவொரு அடிப்படை வசதிகளையும் வெற்றி பெற்ற மாமன்ற உறுப்பினர்கள் செய்து தரவில்லை" என்று குற்றம்சாட்டினார். சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பேச்சுக்கு கூட்டத்தில் இருந்த திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர். அத்துடன், அவருடன் கடும் வாக்குவாதத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது பேசிய திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள், "நாங்கள் பல்வேறு திட்டங்களைச் செய்துள்ளோம். அதை மறைத்து நீங்கள் செய்யவில்லை என்று கூறுகிறீர்கள்" என்றனர். இதையடுத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவகுமாருக்கு மீண்டும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் கூட்டத்தில் இருந்து வெளியேறினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தவெக எம்எல்ஏ சிவகுமார், "சேலம் மாநகராட்சியின் இயல்புக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்தேன். எனது தொகுதிக்குட்பட்ட மாநகராட்சி வார்டுகளில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்ததை மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் பதிவுச் செய்தேன். அதற்கு திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து என்னை பேசுவதற்கு அனுமதிக்கவில்லை. இதனால் வெளிநடப்பு செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. ஆனாலும், சேலம் மாநகராட்சியில் நிலவும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றித் தர முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்துப் பணிகளை மேற்கொள்ளும்" என்றார்.
