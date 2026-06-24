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முதல்வரை விமர்சித்து குட்டி கதை சொன்ன பரிதி இளம்சுருதி - ஆர்ப்பரித்த திமுக கவுன்சிலர்கள்

தன் பிரச்சனையை தீர்க்காமல் மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிற நிலையில் சிலர் இருப்பதாக முதல்வர் விஜய்யை மறைமுகமாக பரிதி இளம்சுருதி விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி கூட்டம்
சென்னை மாநகராட்சி கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 3:31 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்றத்தில் திமுகவை மறைமுகமாக விமர்சித்து முதல்வர் விஜய் குட்டி கதை கூறிய நிலையில், திமுக கவுன்சிலர் பரிதி இளம்சுருதி சென்னை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் குட்டி ஸ்டோரி கூறி அதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பேசிய 99 வார்டு திமுக கவுன்சிலர் பரிதி இளம்சுருதி, தமிழக முதல்வர் விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சிக்கும் வகையில் குட்டி கதை கூறினார். அவரின் குட்டி ஸ்டோரியை கேட்ட திமுக உறுப்பினர்கள் மேஜையை தட்டி மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தனர்.

எம்எல்ஏவை தேடும் பாட்டி

சென்னை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் பேசிய திமுக கவுன்சிலர் பரிதி இளம்சுருதி, "பெரம்பூரில் ஒரு வயதான பாட்டி சாலையில் ஒருவரை தேடிக் கொண்டிருந்தாராம். அந்த வழியாக சென்று கொண்டு இருந்தவர் பாட்டி யாரை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என கேட்டாராம். அதற்கு பதிலளித்த பாட்டி என் பேரன், பேத்தி சொன்னார்கள் என ஒரு நடிகருக்கு ஓட்டு போட்டேன். ஓட்டு போட்ட பிறகு அவர் ஜெயித்தார் என சொன்னார்கள். ஆனால் இதுவரை அவரை காணவில்லை. இன்னைக்கு வந்து நன்றி சொல்வார், நாளைக்கு வந்து நன்றி சொல்வார் என பார்க்கிறேன். ஆனால் அவர் காணவில்லை. இன்றைக்காவது வருவாரா? என பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன்" என்றார்.

அப்போது அந்த பாட்டி கையில் ஒரு பேப்பர் வைத்திருந்தாராம். அது என்ன பேப்பர் என்று வாங்கி பார்த்த அவர், மின்வெட்டு பிரச்சனையை எப்போது தீர்ப்பீர்கள்? என எழுதி வைத்திருந்தாராம். தன் பிரச்சனையை தீர்க்காமல் மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிற நிலையில் சிலர் உள்ளார்கள்" எனக் கூறி தன்னுடைய கதையை பரிதி இளம்சுருதி நிறைவு செய்தார்.

இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டுமே எம்எல்ஏக்களை பார்க்க முடிகிறது

மேலும் பேசிய அவர், "எங்கள் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரை பார்க்க முடியவில்லை. ஒரே இடத்தில் தான் அவர்கள் அனைவரையும் பார்க்க முடிகிறது. இன்ஸ்டாகிராமை ஓபன் செய்தால் தான் பார்க்க முடிகிறது. எந்த கை நம்மிடம் இல்லை என்றாலும் நம்பிக்கை நம்மிடம் உள்ளது. தன்னம்பிக்கை எனும் கை நம்மிடம் இருக்கும் வரை யாராலும் வெல்ல முடியாது.

தமிழக சட்டமன்றம் எப்படிப்பட்டது? அண்ணா முதல் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் முதல்வராக விளங்கி கொண்டிருக்கி மு.க.ஸ்டாலின் வரை மிக கண்ணியமாக நடத்திய சட்டமன்றத்தை சினிமா சூட்டிங் ஆக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அம்மோனியம் கசிவால் உயிரிழந்தவர்களை நேரில் சந்திக்காத முதலமைச்சருக்கு கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

COUNCILOR PARITHI ILAMSURUTHI
CHIEF MINISTER
CHENNAI CORPORATION
குட்டி கதை
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