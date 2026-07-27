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எம்எல்ஏ முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்த திமுக கவுன்சிலர்

முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஏழை, எளிய பெண்களுக்கு தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டன.

தவெகவில் இணைந்த திமுக கவுன்சிலர்
தவெகவில் இணைந்த திமுக கவுன்சிலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 3:50 PM IST

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் திமுக கவுன்சிலர், தவெக எம்எல்ஏ ஆர்.எஸ்.முருகன் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் டவுன் பகுதியில் அக்கட்சி சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நேற்று (ஜூலை 26) மாலை நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட திருநெல்வேலி தொகுதியின் தவெக எம்எல்ஏ ஆர்.எஸ்.முருகன், ஏழை, எளிய மக்களுக்கு தையல் இயந்திரங்கள், புடவைகளையும், பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உபகரணங்களையும் வழங்கினார். .

விழாவில், தவெகவின் மாவட்டச் செயலாளர்கள், மாவட்ட நிர்வாகிகள், பகுதி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவில், திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் 19- வது வார்டு திமுக மாமன்ற உறுப்பினராக உள்ள அல்லாப்பிச்சை, தவெக எம்எல்ஏ ஆர்.எஸ்.முருகன் முன்னிலையில் தன்னை அக்கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டார். அவருக்கு தவெக துண்டை அணிவித்து எம்எல்ஏ வரவேற்றார்.

தவெகவில் இணைந்தது குறித்து மாமன்ற உறுப்பினர் அல்லாப்பிச்சை கூறுகையில், "எனது வார்டு பகுதியில் தனியார் பிளாட் பகுதியைப் பார்வையிட்டேன். அதை ஏன் பார்வையிட்டாய்? என திமுக மாவட்டச் செயலாளர் அப்துல் வகாப்பின் உதவியாளர் சதீஷ் என்னை மிரட்டினார். பயந்து பயந்து திமுகவில் இருப்பதை விட, பாதுகாப்பாக இருக்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளேன். திமுகவில் மேயருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் இருக்கிறது. எனவே தான் அந்தக் கட்சியில் இருந்து விலகி வந்திருக்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் மர்ம நபர்கள் வீட்டிற்குள் புகுந்து தன்னை கொலை செய்ய முயற்சி செய்ததாக திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மேயர் ராமகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து மேயருக்கு 24 மணி நேர போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என திமுக கவுன்சிலர்கள் 30- க்கும் மேற்பட்டோர் மாநகர காவல் ஆணையரிடம் மனு அளித்திருந்தனர். இதையடுத்து, மேயர் வசிக்கும் வீட்டிற்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மேயருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த நபர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுபோன்ற சூழலில், திமுக கவுன்சிலர், தவெகவில் இணைந்திருப்பது திருநெல்வேலி மாவட்ட திமுகவினரை அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.

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TAGGED:

திமுக கவுன்சிலர்
தவெக எம்எல்ஏ ஆர்எஸ் முருகன்
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