தேனியில் முடிவுக்கு வந்த 5 நாள் ஐடி ரெய்டு: விசாரணைக்கு ஆஜராக திமுக கவுன்சிலர் சங்கருக்கு சம்மன்!
ஐந்து நாட்களுக்கு பின், இன்று காலை 8 மணியளவில் சோதனைகளை முடித்துக் கொண்டு சங்கரின் வீட்டில் இருந்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
Published : December 10, 2025 at 4:03 PM IST
தேனி: திமுக மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மற்றும் கவுன்சிலருமான சங்கருக்கு சொந்தமான ஏலக்காய் குடோன் உள்பட பல இடங்களில் வருமான வரித் துறையினர் நடத்தி வந்த சோதனை முடிவடைந்துள்ளது.
ஐந்து நாள்கள் நடைபெற்ற சோதனையின் முடிவில், பணம், பொருள் ஏதும் கைப்பற்றபடாத நிலையில், 30-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில் வந்திருந்த வருமானவரித் துறை அதிகாரிகள், ஆவணங்கள் சிலவற்றை மட்டும் எடுத்து சென்றுள்ளனர்.
மேலும், விசாரணைக்கு அழைக்கும் போது, நேரில் ஆஜராக வேண்டுமென சங்கரிடம் சம்மன் அளித்துள்ளனர். இன்று காலை 8 மணியளவில் சோதனைகளை முடித்துக் கொண்டு சங்கரின் வீட்டில் இருந்து அதிகாரிகள் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளனர்.
யார் இந்த சங்கர்?
தேனி மாவட்டம் போடி நகராட்சி மன்ற தலைவராக இருப்பவர் ராஜராஜேஸ்வரி. ஆளும் திமுக-வை சேர்ந்த இவரது கணவரான சங்கர், அக்கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினராகவும், போடி தொகுதியின் 29-ஆவது வார்டு கவுன்சிலராகவும் இருக்கிறார்.
சங்கர் சிலருடன் இணைந்து கேரள மாநிலம் வெள்ளக்கடவு பகுதியில் தனியார் ஏலக்காய் விற்பனை நிலையம் (Auction center) நடத்தி வருகிறார். ஆனால், கடந்த ஒரு வருடமாக பங்குதாரர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட சில பிரச்சினைகளால் பதிவு மையம் இயங்காமலும், அந்த பதிவு மையத்தில் ஏற்பட்ட சில குளறுபடிகள் காரணமாக வருமான வரி கட்டுவதில் தாமதம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக வருமான வரி செலுத்துமாறு சங்கருக்கும், அவருடைய பங்குதாரர்களுக்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், சம்மனுக்கு பதிலளிக்காமலும், வருமான வரி செலுத்தாமலும் இவர்கள் காலம் தாழ்த்தியுள்ளனர்.
இதனால், வருமான வரித்துறை கடந்த டிசம்பர் 6-அன்று 30-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில் வந்து போடியில் சங்கருக்கு சொந்தமான வீடு, அலுவலகம், ஏலக்காய் குடோன் மற்றும் கேரள கடுக்கன் சிட்டியில் உள்ள கடை மற்றும் அலுவலகங்களை சோதனை செய்தனர்.
சங்கரும், அவரது குடும்பத்தாரும் ஊரில் இல்லாத நிலையில், போடி இரட்டை வாய்க்கால் பகுதியில் உள்ள அவருடைய ஏலக்காய் குடோன் பூட்டை உடைத்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில், சங்கர் திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 8) அன்று தனது வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டு வந்த, வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முன் விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவருடன் தொலைபேசி மற்றும் வரவு செலவு கணக்குகளில் தொடர்பில் இருந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. சோதனையின் முடிவில் பணம் ஏதும் சிக்கவில்லை என்றும், சில முக்கிய ஆவணங்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.