தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை: 7 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்தது திமுக

சிறிய கட்சிகளுக்கு முதலில் தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்துவிட்டு பின்னர் பெரிய கட்சிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 10:15 AM IST

1 Min Read
சென்னை: கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக 7 பேர் கொண்ட குழுவை திமுக அமைத்துள்ளது. எனவே, இன்னும் சில தினங்களில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு தொகுதிப் பங்கீடு இறுதி செய்யப்படும் எனத் தெரிகிறது.

சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிவிட்டதால், தமிழக அரசியல் களம் தகித்து வருகிறது. கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளில் அரசியல் கட்சிகள் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளன.

திமுகவை பொறுத்தவரை, பலம் வாய்ந்த கூட்டணியை அமைத்துள்ளது. காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள், மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளோடு, புதுவரவான தேமுதிகவையும் சேர்த்து சக்திவாய்ந்த கூட்டணியை திமுக கொண்டிருக்கிறது.

தேமுதிக இணைந்துள்ளதால் இந்த முறை வட மாவட்டங்களில் இருந்து திமுகவுக்கு கணிசமான வாக்குகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ராமதாஸ் - அன்புமணி மோதலால் அதிருப்தியில் உள்ள வன்னியர் சமூகத்தினரின் வாக்குகளை தேமுதிக அறுவடை செய்யும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனிடையே, திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் அனைத்தும் தங்களுக்கான தொகுதிகளை கறாராக கேட்டு பெற காத்திருக்கின்றன. இதற்காக, தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எப்போது தொடங்கும் என அவை எதிர்பார்த்திருந்தன.

இதையும் படிங்க: துண்டு பேப்பர் இல்லாமல் நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா? முதலமைச்சருக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா சவால்

குறிப்பாக, ஆட்சியில் பங்கு கோரி குரல் எழுப்பி வரும் காங்கிரஸ், 2 மாதங்களுக்கு முன்பே தொகுதிப் பங்கீடு குழு அமைத்து பேச்சுவார்த்தைக்காக வெயிட்டிங்கில் உள்ளது.

இந்த சூழலில், கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திமுக குழு அமைத்துள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் இன்று வெளியிட்டார். டி.ஆர். பாலு தலைமையிலான இந்தக் குழுவில் ஆர்.எஸ். பாரதி, எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், கே.என். நேரு, திருச்சி சிவா, ஆ.ராசா, எ.வே. வேலு ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வரும் 22ஆம் தேதி (நாளை) முதல் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும் என திமுக ஏற்கனவே அறிவித்த, தற்போது அதற்கான குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என தெரிகிறது. சிறிய கட்சிகளுக்கு முதலில் தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்துவிட்டு பின்னர் பெரிய கட்சிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என திமுக தலைமைக் கழக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

குறிப்பாக, அதிக தொகுதிகளை கேட்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் காங்கிரஸுடன் இறுதியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

