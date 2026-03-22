ETV Bharat / state

திமுக - காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீட்டில் நீடிக்கும் இழுபறி; ஸ்டாலினை சந்தித்த ப.சிதம்பரம்

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தொகுதிப் பங்கீட்டிலும் திமுக -காங்கிரஸ் இடை.யே நீடித்து வந்த இழுபறி, மு.க.ஸ்டாலின் - ப.சிதம்பரம் இருவரின் சந்திப்புக்கு பின் முடிவுக்கு வந்தது.

ப.சிதம்பரம் - கோப்புப்படம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 22, 2026 at 8:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் நாளையுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

புதுச்சேரி சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அங்கு தற்போது ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக கட்சிகளை உள்ளடக்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஒருபுறமும், பிரதான எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ்- திமுக கூட்டணி மறுபுறமும் தேர்தலை சந்திக்கின்றன. புதிய கட்சியான விஜயின் தவெகவும் தனித்து களம் காண்கிறது.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சி 16 தொகுதிகளிலும், பாஜக 10 தொகுதிகளிலும், அதிமுக மற்றும் லட்சிய ஜனநாயகக் கட்சி ஆகியவை தலா 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன. இவற்றில் அதிமுக போட்டியிட உள்ள இரண்டு தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துவிட்டார்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தேர்தல் பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், திமுக - காங்கிரஸ் இடையே தொகுதிப் பங்கீட்டில் கடை நிமிடம் வரை இழுபறி நீடித்து வருகிறது. புதுச்சேரியில் நீடித்து வரும் இந்த குழப்பத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் பொருட்டு, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரான ப.சிதம்பரம், திமுக தலைவர் மு,க.ஸ்டாலினை இன்று நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சந்திப்பு, சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள மு.க.ஸ்டாலின் இல்லத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனையில் புதுச்சேரி திமுக பொறுப்பாளர் ஜெகத்ரட்சகன் உடன் இருந்தார்
இரு தலைவர்களின் ஆலோசனைக்குப் பிறகு, புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி பங்கீட்டில் நீடித்துவரும் இழுபறி முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழகத்திலும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி நீடித்து வந்தது. அந்த நிலையில், ப. சிதம்பரம் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்துப் பேசிய பிறகு சமூக முடிவு எட்டப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இழுபறிக்கு என்ன காரணம்?

புதுச்சேரியில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுக - காங்கிரஸ் தலா 14 இடங்களிலும், விசிக,சிபிஐ ஒரு இடங்களில் போட்டியிடலாம் என திமுக தரப்பில் கூறப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், 15 இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியும், திமுக 13, விசிக,சிபிஐ தலா ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடலாம் என்று காங்கிரஸ் தரப்பிவ் கூறப்படுகிறது. இதுதான் இக்கூட்டணியின் தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி நீடிப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது

TAGGED:

MK STALIN P CHIDAMBARAM MEETING
PUDUCHERRY ASSEMBLY ELECTION 2026
DMK CONGRESS ALLIANCE
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.