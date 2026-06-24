சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் அமளி, வாக்குவாதம், வெளிநடப்பு
புதிதாகப் பொறுப்பேற்ற அரசுக்கு மாநகராட்சி கூட்டத்தில் வாழ்த்து கூட தெரிவிக்கவில்லை. இன்றைய தினம் எங்களுக்கு கூட்டத்தில் பேச அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்று தவெகவை ஆதரிக்கும் அமமுக மாமன்ற உறுப்பினர் கிரிதரன் கூறினார்.
Published : June 24, 2026 at 7:23 PM IST
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் திமுக, காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம், மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், நேரமில்லா நேரத்தில் பேசிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர் திரவியம், "ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற சமூகநீதிக் கோட்பாட்டை பின்பற்றி விஜய் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ளார். அவருக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். ஆட்சியில் புதிய மாற்றம் வந்துள்ளது" என்று கூறினார்.
இதையடுத்து, புதிய மாற்றம் எனக் கூறக்கூடாது என்று கூறி, திமுக கவுன்சிலர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இந்த பிரச்சனையை முன்வைத்து காங்கிரஸ், திமுக உறுப்பினர்களுக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களை பார்த்து துரோகிகள் என்று திமுக உறுப்பினர்கள் முழக்கமிட்டனர். இதையடுத்து, மேயர் மற்றும் துணை மேயரின் இருக்கை அருகே சென்று வாக்குவாதம் செய்த காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள், பின்னர் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
இதுகுறித்து காங்கிரஸ் உறுப்பினர் திரவியம் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "
மாமன்றக் கூட்டம் தொடங்கியதில் இருந்தே திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் துதி பாடிக்கொண்டிருந்தனர். நான் பேசும்போது, தமிழக அரசியலில் புதிய வரலாறு படைக்கப்பட்டு, ஆட்சியில் சமூகநீதிக் கோட்பாட்டை பின்பற்றி தளபதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார். அவருக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பில் வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்கிறோம் என்று கூறினேன்.
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அதற்கு திமுக உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆட்சியில் புதிய மாற்றம் என்று கூறக்கூடாது என்று கூறி எங்களை அடிக்க பாய்ந்து வந்தனர். புதிய மாற்றம் என்பதை பழைய மாற்றம் என்று கூற முடியுமா?
மாமன்ற கூட்டத்தில் எங்களைப் பேசவிடவில்லை. ராகுல் காந்தி வாழ்க, முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்க என்று மரபு ரீதியாக வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தோம். உடனே மைக் நிறுத்தப்பட்டது. எதற்காக மைக் நிறுத்தப்பட்டது என்று கேட்டோம். உரிய பதில் கிடைக்காததால் வெளிநடப்பு செய்தோம்.
மக்கள் பிரதிநிதிகளைத் தவிர வேறு யாரும் பள்ளிகளில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கக் கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் இதே தவறை செய்திருந்தனர்.
காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரே வரிசையில் இருக்கை ஒதுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தோம். தவெக ஆதரவு உறுப்பினர்கள் இருப்பதால், எதிர்க்கட்சிக்கான அந்தஸ்தை வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுள்ளோம்.
மாமன்றத்தில் முன்னாள் முதல்வரின் படம் வைக்கலாம் என்றால், கடந்த ஆட்சியில் முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பின்னர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டிருந்ததா?" என்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து, அமமுக மாமன்ற உறுப்பினர் கிரிதரன் (தவெக ஆதரவு) கூறுகையில், "புதிதாகப் பொறுப்பேற்ற அரசுக்கு மாநகராட்சி கூட்டத்தில் வாழ்த்து கூட தெரிவிக்கவில்லை. இன்றைய தினம் எங்களுக்கு கூட்டத்தில் பேச அனுமதி வழங்கப்படவில்லை" என்றார்.
கிரிதரனைத் தொடர்ந்து, அதிமுகவைச் சேர்ந்த சேட்டு, ராஜசேகர், சுயேச்சை கவுன்சிலர்களான லியோ சுந்தரம், ராஜன் பர்ணபாஸ் ஆகியோரும் தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பதாக தெரிவித்தனர்.
தமிழக அரசு ரூ.310 கோடி ஒதுக்க வேண்டும்
சென்னை கிண்டி சர்தார் படேல் சாலை - வேளச்சேரி பிரதான சாலை சந்திப்பில் புதிய மேம்பாலம் அமைக்க தமிழக அரசு 310 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கினால் மட்டுமே சாத்தியம் என சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
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சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில், 172-வது வார்டு கவுன்சிலர் துரைராஜ், நேரமில்லா நேரத்தில் பேசுகையில், "சென்னை மாநகராட்சி வாயிலாக, சர்தார் படேல் சாலை - வேளச்சேரி பிரதான சாலை சந்திப்பில் இருந்து குருநானக் கல்லுாரி சந்திப்பு வரை 310 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 200 அடி சாலையில் புதிய மேம்பாலம் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. அதன் நிலை என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதில் அளித்து பேசிய மேயர் பிரியா, "310 கோடி ரூபாய் திட்டம் என்பதால் தமிழக அரசிடம் இருந்து நிதி பெற வேண்டும்" என்றார்.
இதையடுத்து, நேரமில்லா நேரத்தில் 143-வது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் ராஜன் பேசுகையில், "தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் அறிவித்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதில் அளித்த மேயர் பிரியா, "பட்ஜெட்டில் அறிவித்த எந்த திட்டத்தையும் ரத்து செய்ய முடியாது" என்று தெரிவித்தார்.