திரைமறைவில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை? வெளியான பரபரப்பு தகவல்கள்
காங்கிரஸ் கட்சி தொகுதிகள் எண்ணிக்கை 36 வரை கேட்பதாகவும், மேலும் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்று கேட்பதாக தெரிகிறது.
Published : February 4, 2026 at 9:38 PM IST
BY: எஸ். உசேன்
திமுக-காங்கிரஸ் தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்படாவிட்டாலும் திரைமறைவில் அரங்கேறி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கத்திரிக்காய் முற்றினால் கடைத் தெருவுக்கு வந்து தானே ஆகணும் என்று ஒட்டுமொத்த அரசியல் களமும் காத்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் 4 முனைப்போட்டி
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் மே மாதத்திற்குள்ளாக நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அரசியல் கட்சிகள் இப்போதே தேர்தல் போருக்கு முழுமையாக தயாராகி வருகின்றன. பிரச்சாரம், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழு, வேட்பாளர் நேர்காணல், சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக வெற்றி பெறுவதற்கான கள ஆய்வு என கட்சிகள் வேகமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த தேர்தல் திமுக கூட்டணி, அதிமுக - தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டியாக இருக்கப் போகிறது.
அதிமுக - தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக, ஐஜேகே, தமாக, அமமுக, புதிய நீதி கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என இதுவரை 8 கட்சிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளன. அதே போல் திமுக கூட்டணியில் கடந்த முறை போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, மதிமுக, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அனைத்தும் தற்போது வரை அதே அணியில் அங்கம் வகித்து வருகின்றன.
அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை
மேலும் இந்த முறை மக்கள் நீதி மய்யம் திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சி தனித்தே களம் இறங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் புதிதாக களம் காணும் விஜய் தலைமையிலான தவெக தங்களுடன் கூட்டணி வருபவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு தருவோம் என்று கூறியும், புதிதாக களம் கண்டுள்ள தவெக கட்சியுடன் இணைய இதுவரையில் எந்த கட்சியும் முன்வரவில்லை. கூட்டணி யாரும் இல்லையென்றாலும் முதல்வர் வேட்பாளாரக விஜய்யை முன்னிறுத்தி தனியாக களம் காண தவெக தயாராகி வருகிறது. அதற்காக 234 தொகுதிகளுக்கும் விருப்ப மனு வருகிற 6 ஆம் தேதி முதல் பெறப்படுகிறது.
ஓ.பி.எஸ் மற்றும் தேமுதிக நிலைப்பாடு இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், உறுதி செய்யப்பட்ட திமுக கூட்டணியே இன்னும் பேச்சுவார்த்தை துவங்காமல் உள்ளது. அதிமுகவுடன் யாரும் கூட்டணி இல்லை என்று திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் கூறி வந்த நிலையில் அதிமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட 8 கட்சிகள் தற்போது வரை உறுதி செய்யப்பட்டு தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒருபடி மேலே போய் 10 தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளார்.
தவெகவுக்கு தாவ நினைக்கும் காங்கிரஸ்?
ஆனால் திமுகவோ கடந்த நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற, உள்ளாட்சி தேர்தலில் இருந்தே கூட்டணியில் இருக்கின்ற கட்சிகளிடம் இன்னமும் பேச்சுவார்த்தையை தொடங்காமல் உள்ளது. திமுக விரைவாக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கும் என்று நினைத்த காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான குழு தமிழக முதல்வரை சந்தித்தது. ஆனாலும் திமுக சார்பாக பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கப்படாததால், பேச்சுவார்த்தை தொடர்பான எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறது.
இந்த காலதாமதமே காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு பக்கம் தவெகவிற்கு செல்ல வேண்டும். மறு பக்கம் திமுகவிற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற பிரச்சனையை அதிகரித்துள்ளது. இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு கட்டும் வகையில் திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி ராகுல் காந்தியிடம் பேசினார். இதையடுத்து கடந்த 2 ஆம் தேதி ஒரிரு நாளில் பேச்சுவார்த்தை துவங்கும் என தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார். ஆனாலும் பேச்சுவார்த்தை இதுவரை துவங்கவில்லை. வெளிப்படையாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை என்றாலும் கனிமொழி, ராகுல் காந்தியிடம் பேசியது, இதன் பின்னர் கிரிஷ் சோடங்கர் கனிமொழியிடம் பேசியதை வைத்து பார்க்கும்போது பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியதாக தெரிகிறது.
கனிமொழி கூறிய முக்கிய தகவல்
அந்த பேச்சுவார்த்தையில் காங்கிரஸ் கட்சி தொகுதிகள் எண்ணிக்கையை 36 வரை கேட்பதாகவும், மேலும் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என கேட்பதாக தெரிகிறது. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தொகுதி அதிகரித்து கொடுத்தால் மற்ற கட்சிகளும் கேட்கும் என்பதால் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் பங்கு, அதிக தொகுதிகள் எண்ணிக்கை இவையெல்லாம் ஒரு முடிவு வந்த பிறகே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை துவங்க வேண்டும் என்று திமுக நினைக்கிறது. இந்த பேச்சுவார்த்தை குறித்து செய்தியாளர்களிடம் திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி கூறும்போது, ''காங்கிரஸ் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை சென்று கொண்டிருக்கிறது. தொகுதி எண்ணிக்கை குறித்து கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழு தான் முடிவு எடுக்கும்'' என்று தெரிவித்தார்.
'பேச்சுவார்த்தை திருப்தி' - கோபண்ணா
அதே சமயம் பேச்சுவார்த்தை குறித்து காங்கிரஸ் துணை தலைவர் கோபண்ணா ஈ டிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், ''பேச்சுவார்த்தை நன்றாக செல்கிறது. விரைவில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து பேச்சுவார்த்தை குழு இறுதி செய்யும்'' என்றார். முன்னதாக சமீபத்தில் ஆட்சியில் பங்கு குறித்து அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கூறும்போது கூட்டணி ஆட்சி கிடையாது என்பதில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். எனவே, திமுக தொகுதியின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொடுத்தாலும், ஆட்சியில் பங்கு தர தயாராக இருக்காது.