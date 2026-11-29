தொகுதி மறுவரையறை மசோதா: காங்கிரஸ் கோரிக்கையை நிராகரித்தது திமுக - மு.க.ஸ்டாலின் கூறியது என்ன?
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றமில்லை என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 7:10 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவளிக்கும் முடிவை திரும்பப்பெறக் கோரி 'இந்தியா' கூட்டணித் தலைவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கையை திமுக திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் நலனை கருத்தில்கொண்டே, இந்த தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்கிறோம் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, நாளை (நவ.30) மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. கடந்த முறை இந்த மசோதா எதிர்க்கட்சிகளால் தோற்கடிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த முறை மசோதாவை நிறைவேற்ற ஆளும் பாஜக அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
இதன் ஒருகட்டமாக, தங்களுக்கு எதிர்நிலையில் இருந்து செயல்படும் மாநில கட்சிகளுடனும் கடந்த சில வாரங்களாக பாஜக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்ததாக செய்திகள் வெளியாகின.
திமுகவின் ஆதரவும், அதிர்ந்த 'இந்தியா' கூட்டணியும்
இந்த சூழலில்தான், கடந்த முறை தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி அடைய முக்கிய காரணமாக இருந்த திமுக, இந்த முறை தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தது.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் தாம் வலியுறுத்திய திருத்தங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும், தமிழகத்தின் உரிமையை நிலைநாட்டவே மசோதாவை ஆதரிப்பதாகவும் திமுக தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்ற திமுகவின் நிலைப்பாடு இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் மத்தியில், குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
ஆழ்வார்பேட்டைக்கு வந்த தலைவர்கள்
இதையடுத்து, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான திமுகவின் நிலைபாட்டை மாற்றக் கோரி 'இந்தியா' கூட்டணித் தலைவர்களான மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மம்தா பானர்ஜி, அபிஷேக் பானர்ஜி, மார்க்சிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் பேபி, கே.சி. வேணுகோபால், கர்நாடகா மாநில முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார், தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, கேரளா முதல்வர் வி.டி. சதீசன் உள்ளிட்டோர் இன்று மாலை 4.30 மணியளவில், சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை இல்லத்தில் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினர்.
ஒரு மணிநேரத்துக்கும் மேல் நீடித்த சந்திப்பு
அப்போது, தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான சாதக - பாதக அம்சங்கள் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
மேலும், நாட்டின் நலன் கருதியும், தமிழகம் உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் வகையிலும் இந்த மசோதாவை ஆதரிக்க வேண்டாம் என 'இந்தியா' கூட்டணி தலைவர்கள், மு.க.ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்தியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சுமார் ஒரு மணிநேரத்துக்கு மேலாக நடந்த அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சந்திப்பை அடுத்து, 'இந்தியா' கூட்டணித் தலைவர்கள் மு.க.ஸ்டாலின் இல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றனர்.
மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்
இதன் தொடர்ச்சியாக, தனது இல்லத்தை வெளியே வந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "அன்னை சோனியா காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சகோதரர் ராகுல் காந்தி, சகோதரி மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் என்னை சந்தித்து பேசினர்.
அப்போது, நேற்று நடைபெற்ற திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தையும், தொடக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகளை் புதிய மசோதாவில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் தெளிவாக எடுத்துக் கூறினோம்.
அவர்கள் அதை ஏற்றுக் கொண்டாலும், வேறு சில பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினார்கள். நாங்களும் அதை கேட்டுக் கொண்டோம்.
'குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பையும் இழப்போம்'
இப்போது கொண்டுவரப்பட உள்ள மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கான குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பை கூட இழந்து விடுவோம் என்பதுதான் திமுகவின் கவலையாக உள்ளது.
ஜனவரி மாதம் அமைய உள்ள தொகுதி மறுவரையறை ஆணையத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் தண்டிக்கப்படும். இதை யார் நினைத்தாலும் தடுக்க முடியாது.
அதை மாற்றுவதற்கான அரசியல் வலிமையோ, நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பலமோ நம்மிடம் இல்லை.
'வாழ்வா - சாவா போராட்டம்'
அதுமட்டுமல்லாமல், 1971 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு பதிலாக, அதன் பிறகு மேற்கொள்ளப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புகளின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்பட்டால் தமிழ்நாடு நிச்சயமாக பாதிக்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டின் எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கையும் வெகுவாக குறையும். தமிழ்நாட்டுக்கான அரசியல் முக்கியத்துவமும் குறையும்.
நாட்டில் உள்ள மாநில கட்சிகள், குறிப்பாக தென் மாநிலங்களில் உள்ள கட்சிகளுக்கு இது வாழ்வா சாவா என்ற போராட்டம் தான்.
'ஆதரிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை'
அதை தடுக்க, இப்போது கொண்டு வரக்கூடிய மசோதாவை ஆதரிப்பதை தவிர நமக்கு வேறு வழியே இல்லை. இப்போது நம்மை சந்தித்த கட்சித் தலைவர்களிடமும் இதற்கான மாற்றுத்திட்டம் ஏதும் இல்லை.
நாடாளுமன்றத்தில் திமுகவுக்கு இருக்கும் பலத்தால் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வலிமையை காப்பாற்றி இருக்கிறோம். இதில் ரிஸ்க் எடுக்கவும், உணர்ச்சி வசப்பட்டு முடிவெடுக்கவும் எந்த வாய்ப்பும் இல்லை.
'தொடர்ந்து போராடுவோம்'
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அண்ணாவால் தொடங்கப்பட்ட கட்சி. அண்ணாவுக்கு பிறகு கருணாநிதி, இந்த முத்துவேல் ஸ்டாலின் வரை தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காக பல்வேறு போராட்டங்களை சந்தித்துள்ளோம். இன்னும் போராடுவோம்" என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, திமுகவின் கூட்டணி நிலைப்பாட்டில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமா? என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த மு.க. ஸ்டாலின், "அன்றைக்கும், இன்றைக்கும் என்றைக்கும் எங்களுக்கு ஒரே நிலைப்பாடுதான். அது, தமிழ்நாடு முதன்மை என்பதுதான்" என்றார்.