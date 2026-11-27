'நியாயமான மறுவரையறை' தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியது என்ன?
ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் ஊகங்களும், முதுகுகுத்திகளின் முணுமுணுப்புகளும் எங்களது இந்த நிலைப்பாட்டை எந்த விதத்திலும் அசைத்துப் பார்க்காது என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 1:02 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறையில் திமுகவின் நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும், இந்த விஷயத்தில் சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை எனவும் அக்கட்சியின் தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் வரும் 30-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தொடரில் நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரின் போது இந்த மசோதாவை திமுக கடுமையாக எதிர்த்தது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, தற்போது இந்த விவகாரத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாடு மாறக்கூடும் என பல அரசியல் கட்சிகள் கூறி வருகின்றன. இந்நிலையில், இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், "தொகுதி மறுவரையறையால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து இந்தியாவிலேயே முதன்முதலில் குரல் எழுப்பியது திமுகதான். நியாயமான மறுவரையறை என்ற கோரிக்கையுடன் அகில இந்தியத் தலைவர்களை ஒன்றிணைத்து முதன் முதலில் கூட்டம் நடத்தப்பட்டதும் சென்னையில்தான்.
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தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தின்படியும், நியாயமான தொகுதி மறுவரையறைக்கான கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றிய தீர்மானங்களின்படியும், நாம் முன்வைத்த உறுதியான கோரிக்கைகள்:
• நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டால், எக்காரணத்தைக் கொண்டும் தமிழ்நாட்டின் பங்கு தற்போதுள்ள 7.18%-ல் இருந்து குறையக் கூடாது!
• 1971 மக்கள்தொகை அடிப்படையில், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவ விகிதாசாரத்தின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, முன்னர் நிலைப்படுத்தப்பட்டவாறே, அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப்படக் கூடாது!
எடுத்த இந்த இரண்டு நிலைப்பாட்டிலும் தி.மு.க. இன்றும் என்றும் உறுதியாக இருக்கிறது. இந்த நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை!
ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் ஊகங்களும், முதுகுகுத்திகளின் முணுமுணுப்புகளும் எங்களது இந்த நிலைப்பாட்டை எந்த விதத்திலும் அசைத்துப் பார்க்காது.
பதவிக்காகக் கொள்கையை உதறிவிட்டுச் செல்லும் மானமற்ற, நன்றிகெட்ட கூட்டத்தினர் இதனை உணர வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் நலனைக் கழகம் ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது. கொண்ட கொள்கையில் இருந்து தடம் மாறாது" என தனது அறிக்கையில் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.