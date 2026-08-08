கைது நடவடிக்கைகளால் திமுகவை அடக்கிவிட முடியாது - எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன் பேச்சு
ஜனநாயகத்தில் கருத்துக்களை சரியான முறையில் எடுத்து வைக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி தி.மு.க. என்று விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்கண்டேயன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 8, 2026 at 5:49 PM IST
தூத்துக்குடி: கைது நடவடிக்கைகளால் திமுகவை அடக்கிவிட முடியாது என்று கூறியுள்ள விளாத்திகுளம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், முதலமைச்சர் விஜய் பக்குவமாக நடந்துகொண்டால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு பரப்பும் வகையிலும், அவருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையிலும் கோவில்பட்டி பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விளாத்திகுளம் தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் மீது தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் மூன்று பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மார்க்கண்டேயனை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவரை கடந்த 20-ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுமதி, ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி வரை 14 நாட்கள் மார்கண்டேயனை நீதிமன்ற காவலில் வைத்து விசாரிக்க உத்தரவு பிறப்பித்தார். இதைத் தொடர்ந்து, தனக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கோரி தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், மார்க்கண்டேயனுக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி மார்க்கண்டேயன் விடுதலை செய்யப்பட்டார். மேலும் சட்டப்பேரவை நடைபெறும் நாட்களைத் தவிர மற்ற நாட்களில் தினமும் தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திடவும் நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
இந்த நிலையில் நேற்று சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் என்பதால் மார்க்கண்டேயனுக்கு கையெழுத்திட விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 8) மார்க்கண்டேயன் தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து கையெழுத்திடார்.
இதையடுத்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்கண்டேயன், “தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில் செய்ய வந்தால் வழக்கு போட்டு விடுவார்களோ என்று பயப்படுகிறார்கள். மேலும், தி.மு.க.வினரை கைது செய்து முடக்க முடியுமா? அப்படி எல்லாம் முடக்க முடியாது. தி.மு.க. அச்சப்படும் கட்சி கிடையாது.
ஜனநாயகத்தில் கருத்துக்களை சரியான முறையில் எடுத்து வைக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி தி.மு.க. தான். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பக்குவமாக நடந்து கொண்டால் பிரச்சனை இல்லை. இந்த அரசு தீவிரவாதவாதிகளை நடத்துவது போன்று எதிர்க்கட்சிகளை நடத்துகிறது.
மக்கள் எதிர்பார்த்தது போன்ற எந்த அறிவிப்பும் தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டில் இல்லை. தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்ன எந்தவித திட்டங்களும் பட்ஜெட்டில் இல்லை. தி.மு.க. என்பது தனிப்பெரும் இயக்கம், ஜனநாயகம் எங்கு மறுக்கப்படுகிறதோ அது வெற்றிடமாக ஆகிவிடும்” என்று மார்க்கண்டேயன் தெரிவித்தார்.