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இடைத்தேர்தல்: முதல் ஆளாக வேட்பாளர்களை அறிவித்த தி.மு.க - மதுராந்தகத்தில் பரந்தாமன்; தாராபுரத்தில் சுகன்யா போட்டி

தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

பரந்தாமன் மற்றும் சுகன்யா
பரந்தாமன் மற்றும் சுகன்யா (DMK)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 1:13 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இத்தொகுதியின் வேட்பாளர்கள் திமுக அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள தனித்தொகுதியான மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று (செப்டம்பர் 9) முதல் தொடங்கப்படும் நிலையில், முதல் கட்சியாக திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு திமுக வழக்கறிஞர் அணி இணைச் செயலாளர் பரந்தாமன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். தாராபுரம் தொகுதியின் வேட்பாளராக வழக்கறிஞர் சுகன்யா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் எழுப்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு பரந்தாமன் வெற்றிப் பெற்ற நிலையில், இரண்டாம் முறையாக அவருக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் முதலமைச்சர் விஜய் திருச்சி, பெரம்பூர் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் நின்று வெற்றி பெற்ற நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

அதைத்தொடர்ந்து, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ்.ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை), பி.சத்யபாமா (தாராபுரம்), இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்), சி. விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை), எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (கரூர்) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இதனால், இந்த 7 தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

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காலியாக உள்ள இந்த 7 தொகுதிகளில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளை தவிர மற்ற 5 தொகுதிகளிலும் தேர்தலை நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைத்தேர்தலை நடத்த இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

அதனையடுத்து, தாராபுரம், மதுராந்தகம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் இடைத்தேர்தல் தேதியை கடந்த செப்டம்பர் 7-ம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று முதல் செப்டம்பர் 16 வரை பெறப்படுகிறது. வேட்புமனு பரிசீனை 17-ம் தேதியும் நடத்தப்படுகிறது. வேப்புமனு திரும்ப பெற 19 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அக்டோபர் 6-ம் தேதி இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டு, அக்டோபர் 9-ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது.

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