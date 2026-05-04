ETV Bharat / state

ஆலங்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் சிவ மெய்யநாதன் முன்னிலை

தவெக வேட்பாளர் கந்தசாமி 11 ஆயிரத்து 352 வாக்குகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

ஆலங்குடி சட்டமன்ற தொகுதி
ஆலங்குடி சட்டமன்ற தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுக்கோட்டை: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், திமுக வேட்பாளர் சிவ மெய்யநாதன் நான்காம் சுற்று நிலவரப்படி 13 ஆயிரத்து 890 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் மற்றுமொரு முக்கியமான சட்டமன்ற தொகுதியாக ஆலங்குடி சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. ஆலங்குடி, திருவரங்குளம் மற்றும் பல வருவாய் கிராமங்கள் இந்தத் தொகுதியின் முக்கிய பகுதிகளாகும்.

ஆலங்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1957 முதல் 2021 வரை மொத்தம் 15 முறை தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில், திமுக 6 முறையும், அதிமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 1 முறையும், சுயேட்சை 1 முறையும் வென்றுள்ளது.

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,10,296 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,03,987 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,06,309 பேரும் உள்ளனர்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக வேட்பாளர் சிவ மெய்யநாதன் வெற்றி பெற்றார். 87 ஆயிரத்து 935 வாக்குகளை அவர் பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் தர்ம தங்கவேல் 62,088 வாக்குகளைப் பெற்று தோல்வியைத் தழுவினார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

இம்முறையும் திமுக சார்பில் சிவ மெய்யநாதன் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். இத்துடன், தவெக சார்பில் கந்தசாமி, அதிமுக சார்பில் தன விமல், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராஜாரம் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

இதில் திமுக வேட்பாளர் சிவ மெய்யநாதன் நான்காம் சுற்று நிலவரப்படி 13 ஆயிரத்து 890 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். தவெக வேட்பாளர் கந்தசாமி 11 ஆயிரத்து 352 வாக்குகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். அதிமுக வேட்பாளர் தன விமல் 10,667 வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார்.

ஆலங்குடி சட்டமன்ற தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021சிவ மெய்யநாதன்திமுக
2016சிவ மெய்யநாதன்திமுக
2011கு.ப. கிருஷ்ணன்அதிமுக

TAGGED:

ஆலங்குடி தொகுதி
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.