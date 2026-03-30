"எனக்கு கோவை வேறு கரூர் வேறு அல்ல" - செந்தில் பாலாஜி

மு.க.ஸ்டாலின் ஆணைக்கிணங்க கோவையில் உள்ள 10 தொகுதிகளையும் உறுதியாக வெல்ல உழைக்க இருக்கிறோம் என திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

Published : March 30, 2026 at 8:11 PM IST

கோயம்புத்தூர்: தனக்கு கோவை வேறு கரூர் வேறு அல்ல. அரவக்குறிச்சி தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது போல, கோவையிலும் கட்டாயம் வெற்றி பெறுவேன் என திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கோவை தெற்கு தொகுதியின் திமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், இன்று (மார்ச் 30) காந்திபுரம் பகுதியில் தேர்தல் பணி குழு அலுவலகத்தை அவர் திறந்து வைத்தார். இதற்காக வந்த செந்தில் பாலாஜிக்கு திமுக, கூட்டணி கட்சி தொண்டர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செந்தில் பாலாஜி, "கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்பாளராக போட்டியிடும் நான், தேர்தல் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்துள்ளேன். இந்த தேர்தலில் கோவையில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் மகத்தான வெற்றி பெறும்.

'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை திமுகவினர் சிறப்பாக செய்துள்ளோம். இதனால் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் இன்று மக்கள் விரும்புகின்றனர். அந்த வகையில் தமிழக மக்கள் திமுகவுக்கு பிரம்மாண்டமான வெற்றியை தர தயாராக இருக்கிறார்கள்.

கடந்த முறை 10 தொகுதிகளிலும் வெற்றி வாய்ப்பை திமுக கூட்டணி இழந்திருந்தது. இதனால் கரூரில் போட்டியிட்ட என்னை கோவையில் போட்டியிட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். அவரது ஆணைக்கிணங்க கோவையில் உள்ள 10 தொகுதிகளையும் உறுதியாக வெல்ல உழைக்க இருக்கிறோம்" என்றார்.

50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனன் கூறியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, "அவர்கள் தோற்று விடுவோம் என்றா சொல்லப் போகிறார்கள்? கடந்த முறை முதலமைச்சர் கோவை வந்த போது பம்ப்செட் உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் தொழிலுக்கு பல்வேறு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.

தற்போது திமுக வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில், மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் 20 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பம்பு செட்டுகள் புதிதாக மாற்றி வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இதனை பம்ப்செட் உற்பத்தியாளர்கள் வரவேற்றுள்ளனர். இதுபோன்ற சாதனைகள் காரணமாக கோவை மிகப் பெரிய வளர்ச்சியை அடையும்.

எனக்கு கோவை வேறு கரூர் வேறு அல்ல. கரூர் அரவக்குறிச்சி தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று இருக்கிறேன். இப்போது கோவை தொகுதியை எனக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள். அதிலும் கட்டாயம் வெற்றி பெறுவேன். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலின் போது சில ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சில தொகுதிகளை கோவையில் திமுக தோல்வி அடைந்தது. அதன்பின்பு அதிமுக எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதை அவர்களிடமே கேட்க வேண்டும்.

கோவையில் ஜிடி நாயுடு மேம்பாலம், செம்மொழி பூங்கா என பல திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளோம். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.8,700 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம். நான் எந்த வேட்பாளரையும் குறைத்து மதிப்பிடுவதற்காக இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. திமுக அரசு மற்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சாதனைகளை கூறி, அதனால் பலனடைந்த மற்றும் பலனடையப் போகும் பயனாளிகளை எங்களுக்கு ஆதரவாக மாற்றுவோம்" என்றார்.

