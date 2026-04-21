அண்ணாமலை சொத்து வாங்க எங்கிருந்து பணம் வந்தது? செந்தில் பாலாஜி கேள்வி
கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெறும் என்று கோவை தெற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 5:45 PM IST
கோவை: அண்ணாமலை சொத்து வாங்க எங்கிருந்து பணம் வந்தது? என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
கோவை காந்திபுரம் பகுதியில் உள்ள தேர்தல் பணிமனையில் முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது கோவை மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் அறிக்கையை அவர் வெளியிட்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், "கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளராக அறிவித்த பின்னர் தொழில் துறையினர் உட்பட அனைத்து தரப்பட்ட மக்களையும் சந்தித்துள்ளோம். திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமைந்தவுடன் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என தொழில் துறையினர் விடுத்துள்ள கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவோம். குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவில் வளர்ச்சி திட்டங்கள் செய்யப்படும். இதில் 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தொழில் துறைக்கும், 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்துவதை இலக்காக வைத்து செயல்படுவோம்.
AI நகராக மற்றும் பணிகள், தொழில் துறை விரிவாக்கத்திற்கான வழிதடங்கள், சுற்று சுழல் மேம்பாடு, ஆபாரண சில்லறை வர்த்தக மையம் என 11 விதமான முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்பட்டு, கோவையை தொழில் துறையில் 4 வது இடத்தில் இருந்து முதல் இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். ஆனைமலையாறு நல்லாறு திட்டம் குறித்து கேரள அரசுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்படும்.
கோவையில் அதி நவீன ஒருங்கிணைத்த புறநகர் பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படும். அதே போல கிரிக்கெட் மைதானம் விரைவில் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சென்னை, திருச்சியை போல கோவையிலும் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்படும்" என்றார்.
கோவையில் திமுக எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "கோவையில் 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் உற்சாகமான வரவேற்பு இருக்கின்றது. 10 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் செயல்படுகிறோம். தேர்தலை சுமூகமாக நடத்த வேண்டும் என விரும்புகிறோம். ஆனால், தோல்வி பயத்தில் அதிமுகவினர் வன்முறை நடத்தி, சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைக்க வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
கோவை தெற்கு தொகுதியில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை பணம் கொடுப்பதாக அதிமுக குற்றம் சாட்டுகின்றனரே? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "குற்றச்சாட்டு என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம், அதை நிரூபிக்க வேண்டும். நானும் பதிலுக்கு அவர்கள் குறித்து சொன்னால் அரசியல் நாகரீகமாக இருக்காது. அமைதியான மண்ணை கலவர பூமியாக மாற்ற அதிமுகவினர் விரும்புகிறார்கள்" என்றார்.
செந்தில் பாலாஜி தியாகி போல நடிக்கிறார் என அண்ணாமலை பேசியிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "அண்ணாமலைக்கு எங்கிருந்து இந்த சொத்து வந்தது? கோவையில் சொத்து வாங்க எங்கிருந்து பணம் வந்தது? ஆடு மேய்த்து வாங்கினாரா? ஆட்டுக் குட்டி வாங்கி வளர்த்து அதை வியாபாரம் செய்து சம்பாதித்தாரா? உரக்க பேசினால் உண்மையாகி விடாது" என்றார்.
கரூர் அதிமுக வேட்பாளர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தனது உயிருக்கு ஆபத்து என சொல்லி இருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "நான் கோவையில் இருக்கிறேன். அவர் அங்கு இருக்கிறார்? ஏவுகணை தாக்குதல் ஏதாவது நடக்குதா? போலீஸ் பாதுகாப்பு வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதானே?" என பதில் அளித்தார்.
விஷக்கிருமி என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்தது குறித்த கேள்விக்கு, "எல்லை மீறி எதிர்க்கட்சி தலைவர் பேசுகிறார். என் மேல் தனிப்பட்ட விமர்சங்களை வைக்கிறார். தோல்வி பயத்தில் விரக்தியில் அவர் உளறி கொண்டு இருக்கிறார்" என்றார்.