திருமயம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ரகுபதி முன்னிலை

Published : May 4, 2026 at 2:42 PM IST

புதுக்கோட்டை: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், திருமயம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ரகுபதி நான்காம் சுற்று நிலவரப்படி 13 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் மற்றுமொரு முக்கியமான சட்டமன்ற தொகுதியாக திருமயம் சட்டமன்ற தொகுதி (தொகுதி எண் 181) உள்ளது. திருமயம், பொன்னமராவதி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் இந்தத் தொகுதியின் முக்கிய பகுதிகளாகும்.

திருமயம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் 7 முறையும, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 5 முறையும், அதிமுக 3 முறையும், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,19,279 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,07,001 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,12,270 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 8 பேரும் உள்ளனர்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக வேட்பாளர் ரகுபதி வெற்றி பெற்றார். 71 ஆயிரத்து 349 வாக்குகளை அவர் பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் வைரமுத்து 69,967 வாக்குகளைப் பெற்று தோல்வியைத் தழுவினார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

இம்முறை இந்த தொகுதியில் 14 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். திமுக சார்பில் மீண்டும் ரகுபதி களமிறக்கப்பட்டார். இதேபோல், தவெக சார்பில் சிந்தாமணி, அதிமுக சார்பில் வைரமுத்து, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் லக்ஷ்மி ஸ்ரீநிவாசன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

இதில் திமுக வேட்பாளர் ரகுபதி நான்காம் சுற்று நிலவரப்படி 13 ஆயிரத்து 239 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். அதிமுக வேட்பாளர் வைரமுத்து 11,641 வாக்குகளைப் பெற்று பின்னடைந்துள்ளார். இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக 10 ஆயிரத்து 478 வாக்குகளைப் பெற்று தவெக வேட்பாளர் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார்.

தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021எஸ். ரகுபதிதிமுக
2016எஸ். ரகுபதிதிமுக
2011பி. கே. வைரமுத்துஅதிமுக

