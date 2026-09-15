ETV Bharat / state

திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போதே இடைத்தேர்தலில் வென்றுள்ளது; அதை மீண்டும் நிரூபித்து காட்டுவோம் - பரந்தாமன்

எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போதே இடைத்தேர்தலில் திமுக வென்றுள்ளதாகவும், அதைப்போன்று தற்போதும் வெற்றி பெறுவோம் எனவும் திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

பரந்தாமன் பேட்டி
பரந்தாமன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 2:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காஞ்சிபுரம்: திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போதே இடைத்தேர்தலில் வென்றுள்ளதாக மதுராந்தகம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், முன்னதாக பேரறிஞர் அண்ணாவின் 118-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள நினைவு இல்லத்தில் உள்ள சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இந்த நிகழ்வில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சுந்தர் மற்றும் எழிலரசன், மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி ஆகியோர் உடன் உள்ளனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளரை சந்தித்த திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன், "மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினர் மதுராந்தகம் தொகுதியில் வேட்பாளரை நிறுத்தி விட்டு, தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளிப்பது எந்த மாதிரியான நிலைபாடு என்பதை அவர்கள் தான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். ஆனால் மதுராந்தகம் தொகுதி மக்கள் தெளிவாக உள்ளனர். மீண்டும் தவறு செய்ய மாட்டார்கள். திமுக நிச்சயம் வெற்றி பெறும்.

திருமாவளவன் இடம் பெற்றுள்ள கூட்டணி பெயரில் வெற்றி என்று இருக்கலாம். ஆனால் அக்டோபர் 9 அன்று, திமுகவுக்கு தான் வெற்றி என்பதை திருமாவளவனே தெரிந்து கொள்வார். கட்சித் தொண்டர்களோ அல்லது திமுகவின் அடுத்த கட்ட நிர்வாகிகள் யார் தவறுதலாக பேசினால் கூட கண்டிக்க கூடிய தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின். அரசியல் மாண்பையும், நாகரிகத்தையும் எப்போதும் திமுக கடைபிடிக்கும்" என்றார்.

கருணாநிதி காலத்தில் எதிர்க் கட்சியாக இருந்த போதே இடைத்தேர்தலில் திமுக வென்றுள்ளது. அதே போன்று தற்போதும் வெற்றி பெறுவோம்" என அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

மதுராந்தகம் தொகுதி
திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன்
PARANTHAMAN
DMK
பேரறிஞர் அண்ணா

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.