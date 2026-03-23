திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல் இன்றுடன் நிறைவு; வேட்பாளர் பட்டியல் விரைவில் வெளியீடு

திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல் நிறைவு பெற்றுள்ள நிலையில், விரைவில் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 3:33 PM IST

சென்னை: கடந்த ஒரு வாரமாக நடைபெற்று வந்த திமுக வேட்பாளர் நேர்க்காணல் இன்றுடன் நிறைவடைந்துள்ளது.

தமிழ்க சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகள், தொகுதி பங்கீடு, தேர்தல் வாக்குறுதிகள், தீவிர பிரச்சாரம் என தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் போட்டியிட மொத்தம் 15,372 விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. விருப்ப மனு பெறப்பட்டவர்களுக்கான நேர்காணல் கடந்த மார்ச் 17 முதல் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

அந்த வகையில் இன்று திமுகவின் நேர்காணல் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இறுதி நாளான இன்று சென்னை அண்ணா அறிவாலய வளாகத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தில் நேர்காணல் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதி நாளாக இன்று காலை திருச்சி, தஞ்சாவூர், பெரம்பலூர், அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு நேர்காணல் நடைபெற்றது. இதில் திமுக அமைப்பு ரீதியாக 8 மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட 21 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் விருப்ப மனு அளித்த 700-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இன்று நேர்காணல் நடைபெறுகிறது.

இன்றைய நேர்காணலில் அமைச்சர்கள் கே.என் நேரு, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, கோவி.செழியன், சிவசங்கர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். தொடர்ந்து இன்று மாலையில் புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் உட்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள தொகுதிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்றது.

நேர்காணலுக்கு பின்னர் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது, "திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஒரு ஜனநாயக இயக்கம் என்பதற்காக தான் தொடர்ந்து யாராக இருந்தாலும் சரி இது போன்ற நேர்காணல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவரை கூட அன்றைக்கு தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் நேர்காணல் மூலமாக தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இறுதியாக தலைவர் யாரை வேட்பாளராக அறிவிக்கிறாரோ அவருக்காக நாங்கள் வேலை பாப்போம்.

தலைவர் கேட்ட கேள்விக்கு நாங்களும் அதைதான் சொன்னோம், நீங்கள் யாரை வேட்பாளராக அறிவிக்கிறீர்களோ? அவருடைய வெற்றிக்காக நாங்கள் பாடுபடுவோம். எங்களைப் பொறுத்த வரைக்கும் ஏழாவது முறையாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும். தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக நீங்களும் முதலமைச்சராக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக இரவு பார்க்காமல் உழைப்போம் என்று என்று தெரிவித்தோம்" என கூறினார்.

டெல்டா மாவட்டங்களில் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது என்ற கேள்விக்கு, "கடந்த தேர்தலில் மூன்று தொகுதிகளில் தான் வெற்றி வாய்ப்பு பறிபோனது. இந்த முறை அவற்றிலும் வெற்றி பெறுவோம். எங்களுடைய மாவட்ட பொறுப்பாளர் கே.என்.நேரு அவர் பொறுப்பில் இந்த 41 தொகுதிகளும் உள்ளன. இவற்றில் அனைத்திலும் திமுக நிச்சயம் வெற்றி பெறும்" என்றார்.

