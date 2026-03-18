தொகுதிப் பங்கீட்டுக்கு முன்பே வேட்புமனு தாக்கல்; புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ்-திமுக இடையே தொடரும் இழுபறி
2021 தேர்தலில் காங்கிரஸை விட அதிக இடங்கள் வென்றதை சுட்டிக்காட்டும் திமுக, இம்முறை 18 - 20 தொகுதிகள் வரை வேண்டுமென உரிமை கோருகிறது.
Published : March 18, 2026 at 4:43 PM IST
புதுச்சேரி: திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இதுவரை தேர்தல் உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில், திமுகவினர் வேட்புமனு தாக்கலை தொடங்கியுள்ள சம்பவம் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான களம் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், உச்சகட்ட பரபரப்பை எட்டியுள்ளது. ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், மார்ச் 16ஆம் தேதி முதல் வேட்புமனுத் தாக்கல் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கிவிட்டது. ஆனால், பிரதான கூட்டணிகளான ‘இந்தியா’ கூட்டணி மற்றும் ‘தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி’ ஆகிய இரண்டிலும் தொகுதிப்பங்கீடு மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வில் நிலவும் அதீத குழப்பத்தால் போட்டியிடப் போகும் வேட்பாளர்கள் யார் என்பதில் இன்னும் தெளிவு பிறக்கவில்லை.
குறிப்பாக, புதுவையில் காங்கிரஸ் - திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ள உள்ளனர். ஆனால், தற்போது வரை தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இறுதி செய்யப்படாமல் இழுபறியில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. மார்ச் 16ஆம் தேதி நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் எப்படி திமுக தலைமையோ, அதேபோல புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் தான் தலைமை என்ற பாரம்பரிய நிலையை அக்கட்சி விட்டுக்கொடுக்க மறுக்கிறது. மேலும், 2021 தேர்தலில் காங்கிரஸை விட அதிக இடங்கள் வென்றதை சுட்டிக்காட்டும் திமுக, இம்முறை 18 - 20 தொகுதிகள் வரை வேண்டுமென உரிமை கோருகிறது. அதுமட்டுமின்றி, விசிக, சிபிஐ போன்ற தோழமைக் கட்சிகள் திமுக தலைமையில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவிப்பது காங்கிரஸிற்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், காங்கிரஸ் தலைமையின் அவசர அழைப்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியின் தம்பி வைத்திலிங்கம், சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் ஆகியோர் டெல்லி விரைந்துள்ளனர். அதனால், திமுக - காங்கிரஸ் இடையேயான தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இன்று இறுதியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒருவேளை பேச்சுவார்த்தையில் சுமுக முடிவு எட்டப்படாவிட்டால், விஜயின் தவெக உடன் கைகோர்ப்போம் என்ற தொனியில் காங்கிரஸ் தரப்பில் கிளம்பும் தகவல்கள், கூட்டணியில் மேலும் விரிசலை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.
இப்படிப்பட்ட சூழலில், புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய 30 தொகுதிகளிலும் இன்று வேட்புமனு தாக்கலை தொடங்கியுள்ளது திமுக. அதன்படி, முதலியார்பேட்டை பகுதியில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து திமுக எம்எல்ஏ சம்பத் சாரம் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். பழைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இயங்கிவரும் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அவர் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார். புதுச்சேரியில் இந்த இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே சுமுக முடிவு எட்டப்படாத நிலையில், திமுகவினர் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்து வருவது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
ஏற்கனவே, தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி இறுதி செய்வதில் கடும் இழுபறி நீடித்து வந்தது. மேலும், கூடுதல் இடங்களைப் பெற காங்கிரஸ் கட்சி தவெகவை காட்டி, பேரம் பேசுவதாகவும் திமுக சந்தேகப்பட்டது. இதனால், திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடருமா? என சந்தேகம் எழுந்தது.
இறுதியாக முதல்வர் ஸ்டாலினை ப.சிதம்பரம் சந்தித்து பேசிய நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது குறிப்பிடத்தக்கது.