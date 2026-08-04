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உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது: மாநிலம் முழுவதும் வெடித்த போராட்டம்; திமுகவினர் குண்டுக்கட்டாக கைது

முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா குறித்து அவதூறாக பேசியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதியை காவல்துறையினர் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆர்ப்பாட்டம்
ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 1:49 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 2:32 PM IST

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சென்னை: எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தி.மு.க.வினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

விவசாயிகள் நலனிலும், காவிரி விவகாரத்திலும் த.வெ.க அரசு அலட்சியமாக செயல்படுவதாகக் கூறி, தஞ்சாவூரில் தி.மு.க. சார்பில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை எதிர்க்கட்சி தலைவரும், தி.மு.க. மாநில இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கினார். அப்போது, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் நடிகை குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்து பேசினார்.

உதயநிதியின் இந்த பேச்சிற்கு பலரும் கண்டங்களை தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், நடிகை குறித்து இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியதாக த.வெ.க. மகளிரணி சார்பில் உதயநிதி மீது காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, த.வெ.க.வினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் தஞ்சாவூர் காவல் நிலையத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 4) உதயநிதி ஸ்டாலினை காவல் துறையினரால் விசாரணைக்காக தஞ்சாவூர் அழைத்துச் சென்றனர். இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தேனியில் ஓபிஎஸ் போராட்டம்

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்றதை கண்டித்து முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் தேனி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் தி.மு.க.வினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

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தொடர்ந்து, சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட திமுகவினரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இதனையடுத்து, தேனி பழைய பேருந்து நிலைய பகுதியில் ஏராளமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

காட்பாடியில் திமுகவினர் ஆர்பாட்டம்
காட்பாடியில் திமுகவினர் ஆர்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வேலூரில் ஆர்ப்பாட்டம்

வேலூர் வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க. சார்பில் காட்பாடி சித்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த போராட்டத்தை தி.மு.க. மாவட்ட நிர்வாகிகள் வன்னியராஜா மற்றும் சரவணன் ஆகியோர் தலைமையேற்று நடத்தினர்.

போராட்டத்தின் போது, 150-க்கும் மேற்பட்ட தி.மு.க.வினர் ஊர்வலமாகச் சென்று, காட்பாடி - வேலூர் பிரதான சாலையில் அமர்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். காவல்துறையினரின் செயலை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதனையடுத்து, அனுமதியின்றி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதாக, காட்பாடியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 150-க்கும் மேற்பட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து அருகில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.

காஞ்சிபுரத்தில் திமுகவினர் ஆர்பாட்டம்
காஞ்சிபுரத்தில் திமுகவினர் ஆர்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காஞ்சிபுரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட காந்தி சாலை பெரியார் தூண் அருகே முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலரசன் தலைமையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.வினர் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிரான முழக்கங்களை கூறியவாறு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட தி.மு.க.வினரை காவல்துறையினர் கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கும்பகோணத்தில் சாலை மறியல்

கும்பகோணம் உச்சி பிள்ளையார் கோயில் சந்திப்பில் தி.மு.க. மாநகர செயலாளரும், துணை மேயருமான சு.ப. தமிழழகன் தலைமையில், தி.மு.க.வினர் பலர் கட்சி கொடி ஏந்தி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, கும்பகோணம் டி.எஸ்.பி. ஷர்மு தலைமையிலான காவல்துறையினர், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.வினரை கைது செய்தனர்.

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கைது செய்தவர்களை அழைத்து செல்வதற்கு முதலில் ஒரு வேன் மட்டுமே வந்ததால், அதில் அனைவரையும் ஏற்ற முடியாது என்று, எஞ்சியவர்கள் தாங்களாவே சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு வந்துவிடுவதாக கூறி, கைது செய்தவர்களை அழைத்து சென்ற தனியார் திருமண மண்டபத்தை நோக்கி முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிரான முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு சென்றுள்ளனர். அவர்களை பாதி வழியிலேயே தடுத்து நிறுத்தி அனைவரையும் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

தூத்துக்குடியில் கீதாஜீவன் கைது

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தூத்துக்குடி அண்ணா பேருந்து நிலையம் முன்பு முன்னாள் அமைச்சரும், வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க. செயலாளருமான கீதா ஜீவன் தலைமையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட தி.மு.க.வினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது தமிழக வெற்றி கழக அரசை எதிர்த்தும், காவல்துறையை கண்டித்தும் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர். இதைத்தொடர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியபோது, “தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பேச்சுரிமையை பரித்து வருகிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் குரல்வழையை தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு நெறிக்கிறது. மேலும் நாளை சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில் சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரை பேச விடாமலும் எதிர்க்கட்சிகளை தடுப்பதற்காக இந்த கைதை நடத்தியுள்ளது காவல்துறை. தொடர்ந்து தமிழகத்தில் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். உடனடியாக எதிர்க்கட்சித் தலைவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.

திருப்பத்தூரில் வில்வநாதன் கைது

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் புறவழிச்சாலையில், உதயநிதி கைதை எதிர்த்து ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வில்வநாதன் தலைமையில் திமுகவினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும், அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளை கைவிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

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தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் சாலைமறியிலில் ஈடுபட்ட, ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வில்வநாதன் மற்றும், தி.மு.க-வினரை கைது செய்து, பேருந்து மூலம் தனியார் மண்டபத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். மேலும் வாணியம்பாடி, ஆலங்காயம், நாட்றம்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைமறியில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.வினரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

திருநெல்வேலியில் சாலை மறியல்

நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டை செல்ல பாண்டியன் மேம்பாலம் பகுதியில் நெல்லை மத்திய மாவட்ட தி.மு.க. செயலாளரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அப்துல் வஹாப் தலைமையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது நடவடிக்கைக்கு எதிராக தி.மு.க.வினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். முன்னதாக கொக்கிர குளத்திலிருந்து வண்ணாரப்பேட்டை நோக்கி தி.மு.க.வினர் பேரணியாக வந்தனர். சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

அப்போது அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர் ஒருவர் தி.மு.க.வினரின் போராட்டத்தை விமர்சித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கடும் ஆத்திரமடைந்த தி.மு.க.வினர் அந்த இளைஞரை சூழ்ந்து கொண்டு சரமாரியாக தாக்கினர். இதையடுத்து அங்கிருந்த காவல்துறையினர், தி.மு.க.வின் தாக்குதலில் இருந்து அந்த இளைஞரை காப்பாற்றி பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கோவையில் திமுகவினர் ஆர்பாட்டம்
கோவையில் திமுகவினர் ஆர்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோயம்பத்தூரில் போராட்டம்

எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், தி.மு.க. இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து, கோவை மாநகர் மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளர் துரை செந்தமிழ் செல்வன் தலைமையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட தி.மு.க-வினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பிறகு, அண்ணா சாலையிலிருந்து தி.மு.க.வினர் பேரணியாகப் புறப்பட்டு காந்திபுரம் பிரதான சாலைக்குச் சென்றனர். அங்கு காவல்துறையின் தடையை மீறி, சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கோவை மாநகர் மாவட்ட பொறுப்பாளர் துரை செந்தமிழ் செல்வன், திமுக முன்னாள் மாணவரணி செயலாளர் வழக்கறிஞர் ராஜீவ்காந்தி உள்ளிட்ட 200க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்தனர்.

சா.மு.நாசர் உள்ளிட்ட திமுகவினர் போராட்டம்
சா.மு.நாசர் உள்ளிட்ட திமுகவினர் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருவள்ளூரில் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது

திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட தி.மு.க. செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சா.மு. நாசர் தலைமையில், உதயநிதி கைதை எதிர்த்து ஆவடியில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆவடி ராமரத்னா திரையரங்கம் அருகே நடைபெற்ற போராட்டத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட தி.மு.க.வினர் கலந்து கொண்டு, கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர். தொடர்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுகவினரை போலீசார் கைது செய்து, அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த போராட்டம் மற்றும் கைது நடவடிக்கையால் ஆவடி–பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் ஆவடி மேயர் ஜி. உதயகுமார், மாமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட நிர்வாகிகள், கழக பகுதி செயலாளர்கள், இளைஞரணி, மருத்துவர் அணி உள்ளிட்ட பல்வேறு அணிகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் கழக உறுப்பினர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்

Last Updated : August 4, 2026 at 2:32 PM IST

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது
DMK PROTESTS
UDHAYANIDHI ARREST
CM VIJAY
UDHAYANIDHI ARREST DMK PROTESTS

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