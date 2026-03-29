தாம்பரம் சிட்டிங் எம்எல்ஏவுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு: டி.ஆர்.பாலு வீட்டை முற்றுகையிட்ட திமுக தொண்டர்கள்

வேட்பாளரை மாற்ற வேண்டும் என கோஷமிட்டு, டி.ஆர்.பாலு இல்லத்தை முற்றுகையிட்ட திமுக தொண்டர்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Published : March 29, 2026 at 11:19 AM IST

சென்னை: தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளர் மாற்றப்பட்டுள்ளதால், கட்சிக்குள் கடும் அதிருப்தி வெடித்துள்ளது.

தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட 3 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் எம்எல்ஏ எஸ்.ஆர்.ராஜா. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட இவர், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் டிகேஎம் சின்னய்யாவை 36,824 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்து, அபார வெற்றி கண்டார். அதன்படி, தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக எஸ்.ஆர்.ராஜா இருந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், அடுத்த மாதம் நடைபெற உள்ள 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக போட்டியிடும் தொகுதிகள் என்னென்ன? அதன் வேட்பாளர்கள் யார்? என்பது குறித்த வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்டார். அதில், தற்போது சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக உள்ள நபர்களுக்கும், அமைச்சர்களாக உள்ள கயல்விழி செல்வராஜ், மனோ தங்கராஜ், ஆர்.காந்தி போன்ற நபர்களுக்கும் திமுக தலைமை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கவில்லை.

அந்த வகையில், தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி சிட்டிங் எம்எல்ஏ எஸ்.ஆர்.ராஜாவுக்கும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது அவரது ஆதரவாளர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும், எஸ்.ஆர்.ராஜாவுக்கும் பதிலாக மாநில மருத்துவர் அணியை சேர்ந்த டாக்டர் கிருத்திகா தேவி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பு வெளியானதும் எம்எல்ஏ எஸ்.ஆர் ராஜாவின் ஆதரவாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பில் குதித்தனர். அதில், சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவாளர்கள், தாம்பரம் இரும்புலியூர் பகுதியில் உள்ள எம்.பி டி.ஆர்.பாலு இல்லத்தை முற்றுகையிட்டனர். வேட்பாளரை மாற்ற வேண்டும் என கோஷமிட்டு, திடீரென திரண்ட தொண்டர்களால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.

அப்போது, புது வேட்பாளருக்கு தொகுதி நிலவரமே தெரியாது. எத்தனை வார்டுகள்? யார் வட்டச் செயலாளர்? என்பதெல்லாம் அறியாதவர் எப்படி போட்டியிட முடியும் என கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அதில், சில ஆதரவாளர்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுது, "உங்கள் காலில் கூட விழுகிறேன். மீண்டும் எம்எல்ஏ எஸ்.ஆர் ராஜாக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

இதற்கிடையே, எஸ்.ஆர்.ராஜா டி.ஆர்.பாலுவை நேரடியாக சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு எஸ்.ஆர்.ராஜாவின் ஆதரவாளர்களிடம் பேசிய டி.ஆர். பாலு, “ராஜா எனக்கு சிறுவயதிலிருந்தே தெரிந்தவர். அவருக்காக நான் முயற்சி செய்தேன். ஆனால் கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு எடுத்தால், அதற்கு காரணங்கள் இருக்கும். அதேசமயம் அவருக்கு வேறு பொறுப்பு வழங்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது" என சமாதானம் தெரிவித்தார்.

ஆனால் இந்த விளக்கத்தை ஏற்காத ராஜாவின் ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், தாம்பரத்தில் பரபரப்பு நிலவியது. மேலும், தாம்பரம் மாநகராட்சி மேயர் வசந்தகுமாரி, மண்டல தலைவர் காமராஜ் உள்ளிட்ட நபரும் எஸ்.ஆர்.ராஜாவிற்கு ஆதரவாக டி.ஆர்.பாலுவிடம் கண்ணீர் மல்கக் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் வேட்பாளர் தேர்வில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பிரச்சனை, வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவிற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்துமோ? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

