'திமுகவுக்கு வந்துடுங்க 50 கோடி தரோம்னு பேரம் பேசுனாங்க' ஸ்ரீவைகுண்டம் தவெக எம்எல்ஏ விஜி சரவணன் பகீர் குற்றச்சாட்டு
தமிழகத்தில் தவெக அரசு குதிரை பேரம் நடத்தி வருவதாக கூறி அதிமுக, திமுக, பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்துள்ள நிலையில், தவெக எம்எல்ஏ திமுக தன்னிடம் பேரம் பேசியதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : July 6, 2026 at 8:48 PM IST
தூத்துக்குடி: எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என திமுகவை சேர்ந்த சிலர் தன்னிடம் பண பேரம் நடத்தியதாக ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜி சரவணன் பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சிலர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருகின்றனர். இதனையடுத்து தமிழகத்தில் தவெக அரசு குதிரை பேரம் நடத்தி வருவதாக கூறி அதிமுக, திமுக, பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் ஊத்தங்கரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் திமுகவினர் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக வந்த புகாரை தொடர்ந்து, சுமார் 10 பேரை கைது செய்துள்ள காவல்துறையினர், புகார் தொடர்பாக அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜி சரவணன் தனது அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து குதிரை பேரம் தொடர்பாக தன்னை சிலர் அணுகியதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தான் வெற்றி பெற்றதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக திமுக, அதிமுக, பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் ஒன்று சேர்ந்து சமூக வலைதளங்கள் மூலம் தன் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
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மேலும், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு திமுகவில் சேர வேண்டும் என அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உதவியாளர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு சிலர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதியில் என்னை சந்தித்தனர்.
அப்போது, 'உங்களுக்கு 50 கோடி ரூபாய் தருகிறோம், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு திமுகவுக்கு வந்துவிடுங்கள்' என்று அவர்கள் பேரம் பேசினார்கள். 'அவ்வாறு திமுகவுக்கு வரவில்லை என்றால், உங்களை எளிதில் விட்டுவிடமாட்டோம்' எனவும் மிரட்டல் விடுத்துச் சென்றனர்.
மேலும், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு எனது வாகனத்தில் சென்றபோது ஒரு லாரி எனது வாகனத்தின் மீது மோதியது. அதுவும் எனக்கு சந்தேகத்தை கிளப்பியுள்ளது. நான் அவர்களின் மிரட்டலுக்கு பணியாத காரணத்தால் என்னை கொலை செய்யும் நோக்கில் அந்த லாரியை ஏவிவிட்டார்களோ? என்ற ஐயம் எழுந்துள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் திமுக, அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதை தடுத்து நிறுத்தி, மக்கள் பணியில் நான் கவனம் செலுத்தி வருவதால் என்னை எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இரண்டு கட்சியினரும் செயல்பட்டு வருகிறார்கள்" என்று விஜி சரவணன் குற்றம்சாட்டினார்.