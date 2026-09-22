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ஜெம் வீரமணி வழக்கில் திமுக மீது பழிபோடுவதா? முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி குற்றச்சாட்டு

"ஜெம் வீரமணியிடம் பணம் வாங்கிக் கொண்டு அவரை கைது செய்யாமல் இருப்பதற்கான அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது. திமுக அரசு எந்த நிலையிலும் போக்சோ வழக்குக்கு துணை போனது கிடையாது" என்று அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்தார்.

திமுக முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி - செய்தியாளர் சந்திப்பு
திமுக முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி - செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 3:45 PM IST

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சென்னை: ஜெம் வீரமணிக்கும் திமுகவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றும், இந்த விவகாரத்தில் திமுக மீது வீண் பழி சுமத்துகிறார்கள் என்றும் திமுக முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

ஜெம் வீரமணி விவகாரம், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்காது; முந்தைய ஆட்சியில் இந்த விவகாரம் மூடி மறைக்கப்பட்டு விட்டது என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதில் அளிக்கும் விதமாக, முன்னாள் திமுக அமைச்சர் ரகுபதி, சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

பொய் சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள்

அப்போது அவர் கூறுகையில், "பொய்களை சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் அந்த பொய்யைச் சொல்லியே சமாளித்து, ஆட்சியை ஓட்டி விடலாம் என்று தப்பு கணக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவில் பெட்டி கொடுத்து, சோபா கொடுத்து, குதிரை பேரம் பேசி ஆட்சி வந்ததெல்லாம் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் நடந்துள்ளது. இதனால்தான் இடைத்தேர்தல் திணிக்கப்பட்டதாக உள்ளது.

மதுராந்தகத்திலும் தாராபுரத்திலும் தவெக வேட்பாளர்களை மக்கள் விரட்டுகிறார்கள். கேள்விக்குப் பதில் சொல்ல முடியாமல் தவெக வேட்பாளர்கள் ஓடக்கூடிய நிலை ஏற்படுகிறது.

திமுக மீது வீண்பழி சுமத்துகிறார்கள்

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் இல்லாத ஒரு வீண் பழியை எங்கள் மீது சுமத்துகிறார்கள். ஜெம் கிரானைட் வீரமணிக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. 2025-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 6-ஆம் தேதி தன்னார்வலரின் மூலம் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கு புகார் தொடர்பாக, அக்டோபர் ஏழாம் தேதியே எஃப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது. எங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவராக இருந்தால், அக்டோபர் 7ஆம் தேதி எஃப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை.

எஃப்.ஐ.ஆர். எடுத்து விசாரிக்கும் பொழுது வீடியோ ஆதாரம் தெளிவாக இல்லை என்பதாலும், ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை என்பதாலும், ஆதாரம் கிடைக்கும் வரை காதிருப்பது என்றும், ஆதாரம் கிடைத்த பிறகு வழக்கு தொடரப்படும் என்பதைதான் சொல்லி இருக்கிறோம். நாங்கள் எந்த வழக்கையும் வாபஸ் வாங்கவில்லை.

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வழக்கை நாங்கள் கைவிடவில்லை; புதிய ஆதாரங்களை திரட்டும் வரை வழக்கின் மேல் விசாரணையை தள்ளி வைத்திருக்கிறோம். புதிய ஆதாரங்கள் மற்றும் சாட்சிகள் கிடைக்கும் பட்சத்தில் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றுதான் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பாணையை நாங்கள் தாக்கல் செய்தோம். இப்படி இருக்க எப்படி குற்றவாளியை நாங்கள் காப்பாற்றி இருக்க முடியும்?

தவெக அரசு தாமதம் செய்தது ஏன்?

ஆனால், தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி, காவல் துறையில் மீண்டும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஒரு புகார் தரப்படுகிறது. அந்த புகாரை 29-ஆம் தேதி வாங்கிக் கொண்டு, செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி வரை புகார் குறித்து எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. அப்படி என்றால் இந்த ஆட்சி கோமா ஸ்டேஜில் இருந்ததா? அல்லது யாரிடமும் காமன் டீலிங் ஏதும் பேசியதா? 25 நாட்கள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் கடந்த ஐந்து நாட்களில்தான் மீண்டும் இந்த வழக்கு குறித்து பேசுகிறார்கள். போக்சோ வழக்கில் எந்த தகவல்களையும் கசிய விடக்கூடாது. அதனால்தான் அது குறித்து எந்தவொரு அறிக்கையிலும் செய்தி வெளியிடுவது இல்லை. தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் இந்த செய்திகளை கசிய விடுகிறார்கள். அப்படி அந்த செய்தி கசிந்து வந்தாலே, அது குற்றவாளிகள் தப்பிப்பதற்கு உடந்தையாக இருந்துவிடும். இதற்கான உரிய நடவடிக்கையை சென்னை மாநகர ஆணையர் எடுக்க வேண்டும்.

இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அத்தனை பேரையும் ஆதாரத்தோடு சட்டத்தின் முன்னிறுத்தி தண்டனை வாங்கிக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களது கோரிக்கை. அதற்காக நாங்கள் எந்த போராட்டத்திற்கும் தயாராக இருக்கிறோம். எங்களை பொறுத்தவரை குற்றவாளிகள் தப்பிக்க கூடாது. நாங்கள் என்றைக்கும் யாருக்கும் உடந்தையாகவும் உறுதுணையாகவும் இல்லை. கடந்த 25 நாட்கள் எதுவும் செய்யாமல் இருந்ததற்கு முதலமைச்சர் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்.

சேலத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட ஏழை, எளிய பெண்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தவெக நிர்வாகி மணிகண்டன் மீது புகார் வந்தது. ஆனால் அந்த வழக்கில் மணிகண்டனை மட்டுமே கைது செய்தார்கள். மேற்கொண்டு அதில் யார் யாரெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டுள்ளார்கள் என்று விசாரிக்காமல் வழக்கை மூடிவிட்டு யாரையோ காப்பாற்ற முயற்சிக்கிறது தவெக அரசு. அதேபோல் குற்றங்களை தடுக்கவும் குற்றங்களை செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் தவறிய தவெக அரசு, அதை எப்படி அரசியல் கருவியாக பயன்படுத்தி, அரசியல் ஆதாயம் அடையலாம் என்பதில் குறியாக இருக்கிறார்கள்.

ஒரு செய்தி வந்தால் அதற்கு நிகரான Fake News பரப்புவதே தவெக அரசின் பணியாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எது உண்மை, எது பொய் என்றே தற்பொழுது தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

ஜெயலலிதா ஆட்சியிலும் வீரமணி மீது புகார்

ஜெம் வீரமணி மீது, 2013-ஆம் ஆண்டு, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் புகார் கொடுக்கப்பட்டது. அதை மறைத்து விட்டு 2025-இல் மட்டும்தான் புகார் கொடுத்ததாக தற்போதைய அரசு சொல்லுகிறது. எதுவாக இருந்தாலும் உண்மையை சொல்லுங்கள். பாதியை மறைத்து விட்டு பாதியை மட்டும் சொல்லாதீர்கள்.

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தமிழ்நாட்டில் மக்கள் புரட்சியை பார்த்தது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மக்கள் புரட்சியை உருவாக்கப்போகிற அரசு, தவெக அரசாக இருக்கும். ஜெம் வீரமணியிடம் பணம் வாங்கிக் கொண்டு, அவரை கைது செய்யாமல் விட்டு விடுவதற்கான அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது.

ஸ்ரீவைகுண்டம் எம்எல்ஏ மீது சுமத்தப்பட்ட பாலியல் வழக்கில், நீதிமன்றத்தையே தவெக அரசு ஏமாற்றி இருக்கிறது. அவரை மட்டும் விட்டுவிட்டு கூட்டு பாலியல் தொந்தரவு என வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் உண்மையை நீதிமன்றத்தில் சொல்லாமல் அரசு வழக்கறிஞர் மறைத்துவிட்டார். ஜெம் வீரமணி மட்டுமல்ல யாருக்கும் சலுகை காட்ட வேண்டிய அவசியம் திமுகவிற்கு இல்லை.

வீரமணியை கைது செய்யாதது ஏன்?
ஜெம் வீரமணி, திமுகவினருக்கு அறிமுகமானவர்கள் என்று கூறுகிறார்கள். அவர் எல்லோருக்கும் அறிமுகமானவர். குறிப்பாக தவெகவினருக்கும் அறிமுகமானவர்தான். அவர், அனைத்து கட்சியினருக்கும் சொந்தக்காரர், தெரிந்தவர். தவறு செய்தது தெரிந்தால் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். நாங்கள் அவரை எந்த விதத்திலும் ஆதரிக்கவில்லை. திமுக அரசு எந்த நிலையிலும் போக்சோ வழக்கிற்கு துணை போனது கிடையாது" அவர் தெரிவித்தார்.

கிடைக்கப்பட்ட வீடியோ ஆதாரத்தை வைத்து, அது ஜெம் வீரமணிதான் என்று உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா? என்ற கேள்விக்கு, "அதை காவல் துறையினரிடம்தான் கேட்க வேண்டும். வீடியோவில் நிழல் இருந்ததால் அதில் இருப்பவர் யார் என கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை" என்றார்.

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