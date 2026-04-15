ETV Bharat / state

EXCLUSIVE: அரசியல் என்பது மக்களின் வாழ்வியல்; இளம் திமுக வேட்பாளர் டாக்டர். கோகிலாமணி பேட்டி

திமுக வேட்பாளர் டாக்டர். கோகிலாமணி அவிநாசி தொகுதியில் மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

திமுக வேட்பாளர் டாக்டர். கோகிலாமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

Published : April 15, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BY எஸ்.சீனிவாசன்

"மருத்துவத்தையும், அரசியலையும் பிரித்து பார்க்கவில்லை. மருத்துவம் என்பது மக்கள் சேவை, அதுபோல் அரசியலும் மக்களின் வாழ்வியல்"

திருப்பூர்: அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் டாக்டர். கோகிலாமணி, கோவை மாவட்டம் அன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார கிராமங்களான ஆத்திகுட்டை, ஆலாங்கொம்பு, மூக்கனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களைச் சந்தித்த அவர், அப்பகுதி மக்களிடையே தெலுங்கில் கலந்துரையாடினார்.

ஆத்திகுட்டை பகுதியில் செவிலியர் வீட்டிற்கு சென்ற அவர் அங்கிருந்தவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் தமது பரபரப்பான தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு மத்தியில் அவர் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். இளம் வயதில் போட்டியிடுவது சந்தோஷமாகவும், பெருமையாகவும் உள்ளது. இந்த தேர்தலில் இளம் வேட்பாளராக போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுத்த முதல்வருக்கு நன்றி. மருத்துவத்தையும், அரசியலையும் பிரித்து பார்க்கவில்லை. மருத்துவம் என்பது மக்கள் சேவை, அதுபோல் அரசியலும் மக்களின் வாழ்வியல்" என்றார்.

மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்த டாக்டர். கோகிலாமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மத்திய அமைச்சரை எதிர்த்து போட்டியிடுவது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, “கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழகத்தை முதல்வர் மாற்றியுள்ளார். இதனால் அவிநாசி மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் திராவிட மாடல் 2.0 அமைய வேண்டும் என ஆவல் உள்ளது. நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் கூறுகின்றனர். மக்களுக்கு திமுக மீது நம்பிக்கை உள்ளது. திமுக 200 தொகுதிக்கு மேல் வெல்லும்” என பதிலளித்தார்.

நம்ம வீட்டு டாக்டர் அம்மா

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பிரச்சாரத்திற்கு செல்லும்போது பெண்கள், இளைஞர்கள் என்னை ”நம்ம வீட்டு பொண்ணு, நம்ம வீட்டு டாக்டர் அம்மா” என உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கின்றனர். அவினாசி தொகுதி உள்ளூர் வேட்பாளருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் வரவேற்பு உள்ளது. அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மக்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்கவில்லை. அதில் மக்கள் அதிருப்தியாக உள்ளதாக கூறுகின்றனர். இத்தொகுதியில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

களத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தான் மக்கள் ஆதரவு

களத்தில் யார் நிற்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு தான் மக்கள் ஆதரவு தருவார்கள். தேர்தல் அரசியலை செய்பவர்களுக்கு ஆதரவு தரமாட்டார்கள். எங்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது. மக்கள் திமுகவிற்கு பேராதரவு கொடுக்கின்றனர். திமுக வெல்லும்” என்றார்.

தொகுதி மக்களுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதி குறித்து கூறும்போது, " அவிநாசியில் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மாற்றப்படும். போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்படும். அரசு மருத்துவமனைகள் தரம் உயர்த்தப்படும். விவசாய கடன் வசதிகள் செய்து தரப்படும். கடன் தள்ளுபடிக்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பெண்களுக்கான கல்லூரி உருவாக்கப்படும்" என்றார்.

திமுகவின் வேட்பாளராக தேர்வானது குறித்து பேசிய அவர், "மருத்துவ சேவையில் பணியாற்றிய எனக்கு, மக்கள் சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. வீட்டில் உள்ள அனைவரும் சந்தோஷம் அடைந்துள்ளனர். முதல்வரை நேரில் சந்தித்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி வந்துள்ளேன். 'மக்கள் சேவை செய்ய வேண்டும்' என வாழ்த்தினார். இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரவேண்டும், அரசியல் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் நாடு வளரும்” என்கிறார் டாக்டர். கோகிலாமணி.

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
DMK CANDIDATE DOCTOR GOKILAMANI
அவநாசி தொகுதி தேர்தல் களம் 2026
டாக்டர் கோகிலாமணி பரப்புரை
DOCTOR GOKILAMANI INTERVIEW

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.