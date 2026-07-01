குதிரை பேரம் மூலம் ஆட்சியை கைப்பற்ற திமுக முயற்சி - அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு
திமுகவின் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று மு.க.ஸ்டாலின் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி கொள்ள வேண்டும் என அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் கேட்டுக் கொண்டார்.
Published : July 1, 2026 at 4:11 PM IST
சென்னை: குதிரை பேரம் மூலம் ஆட்சியை கைப்பற்ற திமுக முயற்சிப்பதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "திமுகவும், மு.க.ஸ்டாலினும் குறுக்கு வழியில் ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்து வருவதாக தொடர்ந்து கூறி வந்தோம். அதை உறுதி செய்யும் வகையில் தவெக எம்எல்ஏவை திமுகவை சேர்ந்த நபர்கள் தொடர்பு கொண்டு குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்ட செய்தி தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
திமுகவை சேர்ந்த செந்தில் பாலாஜி போன்றோர், மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் உத்தரவின் பேரில், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தொடர்பு கொண்டு ரூ.10 கோடி, ரூ.20 கோடி என பணம் கொடுத்து தங்கள் தரப்புக்கு ஆதரவாக இழுக்க பார்த்தனர். இந்த முயற்சியை மறுத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை திமுகவினர் தொடர்ந்து மிரட்டி வந்துள்ளனர்.
மிரட்டப்பட்டவர்கள் கொடுத்த புகாரின் பேரில், திமுக ஆதரவாளர்களான நரேஷ் மற்றும் தியாகராஜனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இதில் நரேஷ் என்பவர் செந்தில் பாலாஜியுடன் நேரடி தொடர்பில் இருந்துள்ளார்.
வரவிருக்கும் சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடரில் சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்குமாறு பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் பேரம் பேசியதாக புகார்கள் வந்துள்ளன. திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை பயன்படுத்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்க திமுக முயற்சிக்கிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமியும் குறுக்கு வழியில் ஆட்சியைப் பிடிக்க திமுகவுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறார். இத்தகைய குதிரைப் பேரத்தில் ஈடுபட்டு விட்டு, மறுபுறம் எங்கள் மீது புகார் தெரிவிக்கும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வெட்கம் இல்லையா? செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நபர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதால், இதில் மேலும் பல தகவல்கள் வெளிவரும். இன்னும் எத்தனை பேர் இந்த குதிரைப் பேரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது விசாரணையில் தெரிய வரும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்ந்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "திமுக ஆட்சியின் ஐந்தாண்டு கால மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகளே தேர்தல் தோல்விக்கு காரணம். அதை உணர்ந்து மு.க.ஸ்டாலின் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கிக் கொள்ள வேண்டும். திமுகவின் குதிரை பேரம் தொடர்பாக கைது நடந்ததும், ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதுவதற்கு பதிலாக எங்களுக்கும், குதிரை பேரத்திற்கும் சம்மந்தமில்லை என்பதை திமுக ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்க வேண்டும்" என்றார்.
எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமா தொடர்பாக வைகோ செய்தியாளர் செந்திப்பில் தெரிவித்த கருத்து தொடர்பான கேள்விக்கு, "நாங்களும் உங்களுடன் சேர்ந்து பயணிக்க விரும்புகிறோம் என்பதையே வைகோ கூறினார். உதயசூரியன் சின்னத்தில் வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், வேறு கட்சியில் சேருவது என்பது அவர்களது கட்சியும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் எடுக்க வேண்டிய முடிவு. அதில் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம்" என்றார்.
முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் மற்றும் பிறர் மீதுள்ள வழக்குகள் குறித்து கேட்டபோது, "ஒருவர் கட்சியில் இணைவதால் அவர் மீதுள்ள வழக்குகள் நிறுத்தப்படாது. யார் மீது வழக்குகள் உள்ளனவோ, அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடைபெறும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும். எங்கள் கட்சி யாருக்கும் சட்டரீதியான பாதுகாப்பு அளிப்பதில்லை" என்றார்.