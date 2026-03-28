காங்கிரஸ், தேமுதிக உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அறிவிப்பு

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் போட்டியிடும் மையம் தொகுதியில், தேமுதிக களமிறங்கவுள்ளது.

Published : March 28, 2026 at 3:59 PM IST

சென்னை: திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி பட்டியலை திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு அறிவித்துள்ளார்.

திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதிகளை அடையாளம் காணும் விதமாக கடந்த ஒரு வாரமாக கூட்டணி கட்சிகளுடன் திமுக பேச்சுவார்த்தை குழுவினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தனர். இதில் உடன்பாடு எட்டப்பட்ட நிலையில், கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை பேச்சுவார்த்தை குழு தலைவர் டி.ஆர்.பாலு இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. பொன்னேரி
  2. திருபெரும்புதூர்
  3. சோளிங்கர்
  4. உதகை
  5. ஈரோடு கிழக்கு
  6. அறந்தாங்கி
  7. கடலூர்
  8. மயிலாடுதுறை
  9. காரைக்குடி
  10. சிவகாசி
  11. திருவாடானை
  12. திருவைகுண்டம்
  13. நாங்குநேரி
  14. விளவங்கோடு
  15. குளச்சல்
  16. கிள்ளியூர்
  17. வேளச்சேரி
  18. ஊத்தங்கரை
  19. துறையூர்
  20. கவுண்டம்காளையம்
  21. ஆத்தூர்
  22. பென்னாகரம்
  23. சிங்காநல்லூர்
  24. அம்பாசமுத்திரம்
  25. கிருஷ்ணகிரி
  26. உசிலம்பட்டி
  27. சங்கரன்கோவில்
  28. மேலூர்

தேமுதிக போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. விருத்தாசலம்
  2. விருதுநகர்
  3. தருமபுரி
  4. குடியாத்தம்
  5. சேலம் மேற்கு
  6. போளூர்
  7. பல்லாவரம்
  8. திருத்தணி
  9. ஓமலூர்
  10. மைலம்

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. காட்டுமன்னார்கோவில் (தனி)
  2. செய்யூர் (தனி)
  3. திருப்போரூர்(தனி)
  4. அரக்கோணம் (தனி)
  5. திண்டிவனம்(தனி)
  6. பெரியகுளம் (தனி)
  7. கள்ளக்குறிச்சி(தனி)
  8. பண்ருட்டி

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. கீழ்வேளூர் (தனி)
  2. கந்தர்வக்கோட்டை (தனி)
  3. பத்மநாபுரம்
  4. பழனி
  5. திருவொற்றியூர்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. தளி
  2. திருத்துறைப்பூண்டி (தனி)
  3. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (தனி)
  4. திருப்பூர் வடக்கு
  5. பவானி சாகர் (தனி)

மதிமுக போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. மொடக்குறிச்சி
  2. மதுரை தெற்கு
  3. கடையநல்லூர்
  4. சீர்காழி (தனி) - தனிச் சின்னம்

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. பாபநாசம்
  2. வாணியம்பாடி

கோமதேக போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. திருச்செங்கோடி
  2. பொள்ளாச்சி

மனிதநேய மக்கள் கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகள்

  1. நாகப்பட்டினம்
  2. மணப்பாறை

முக்குலத்தோர் புலிப்படை போட்டியிடும் தொகுதி

  1. சிவகங்கை

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி போட்டியிடும் தொகுதி

  1. சிதம்பரம்

எஸ்டிபிஐ போட்டியிடும் தொகுதி

  1. நன்னிலம்

தமிழர் தேசம் கட்சி போட்டியிடும் தொகுதி

  1. நத்தம்

