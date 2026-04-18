பிரச்சாரத்தின் போது திமுக, தவெகவினர் இடையே மோதல் - வந்தவாசியில் பரபரப்பு

திமுக நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வந்தவாசி தவெக வேட்பாளர் உதயகுமார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

பிரச்சாரத்தின் போது திமுக - தவெகவினர் இடையே மோதல்
Published : April 18, 2026 at 3:20 PM IST

திருவண்ணாமலை: வந்தவாசியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது திமுக, தவெக இடையே மோதல் ஏற்பட்டது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

வந்தவாசி நகர்ப் பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் உதயகுமார் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். குளத்து மேட்டு பகுதியில் வாக்கு சேகரிக்க சென்ற போது, வந்தவாசி எம்.எல்.ஏ.வும், திமுக வேட்பாளருமான அம்பேத்குமார் த.வெ.க தலைவர்களை தாக்கி பேசியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து அம்பேத்குமார் 10 ஆண்டுகளாக எம்எல்ஏவாக இருந்த போது என்ன செய்தார் என்று உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அப்போது தவெகவினர், ”மக்களை தேடி நாங்கள் வாக்கு கேட்டு வந்தால் உங்களுக்கு கோபம் வருகிறதா? உங்களை வீரத்தை வாக்கில் காட்டுங்கள். புரிகிறதா? எங்களின் வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. எங்களது உதயகுமார் சட்டமன்றம் செல்வது இன்றே தெரிந்து விட்டது. மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுங்கள்” என தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதைக் கேட்ட திமுக நகர மன்றத் தலைவர், தவெக வாகனத்தைத் தடுத்து நிறுத்தினார். பின்னர் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் மூண்டது. அப்போது கோபத்தில் தவெகவினர் வாகனத்தில் இருந்த பேனர்களைக் கிழித்தும், உதயகுமாரின் தொண்டர்களையும் திமுகவினர் தாக்கியதாகவும் தெரிகிறது.

இதனையடுத்து திமுக நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தவெக வேட்பாளர் உதயகுமார் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் விரைந்து வந்து, இரு கட்சியினரையும் சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.

பின்னர் இரு தரப்பினரிடமும் விசாரணை நடத்தி, வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இரு தரப்பினர் மோதலால் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. திமுக, தவெகவினர் பிரச்சாரத்தின் போது மோதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும் அப்பகுதியில் காவல்துறை கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: எங்கள் ஊருக்குள் வாக்கு கேட்டு வர வேண்டாம் - பேனர் வைத்த கிராம மக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. வாக்குப் பதிவிற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளதால் திமுக, அதிமுக, பாஜக, தவெக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் மாநிலம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

