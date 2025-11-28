ETV Bharat / state

புறக்கணிக்கப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டம்; கோவை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக வார்த்தைப் போர்

மாமன்ற சாதாரண கூட்டத்தில் அதிமுக கவுன்சிலர்கள் பிரபாகரன் மற்றும் ரமேஷ் குமார் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அவர்கள் இருவரையும் இரண்டு மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்து மேயர் ரங்கநாயகி உத்தரவிட்டார்.

கோவை மாமன்ற கூட்டத்தில் மேயர் ரங்கநாயகி
கோவை மாமன்ற கூட்டத்தில் மேயர் ரங்கநாயகி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 3:42 PM IST

கோயம்புத்தூர்: மாமன்ற சாதாரண கூட்டத்தில் திமுக, காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள், கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் புறக்கணிக்கப்பட்டதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கோயம்புத்தூர் டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி அலுவலகத்தில், மாமன்ற சாதாரண கூட்டம் மாநகராட்சி ஆணையாளர் சிவகுரு பிரபாகரன் முன்னிலையில், மேயர் ரங்கநாயகி தலைமையில் நடைபெற்றது‌. இதில் கலந்து கொள்ள வந்த திமுக, காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள், கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் புறக்கணிக்கப்பட்டதை கண்டித்து மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது பேசிய மத்திய மண்டலத் தலைவர் லக்குமி இளஞ்செல்வி கார்த்திக் "கோயம்புத்தூரில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்காக மாநில அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, பூர்வாங்க பணிகளை மேற்கொண்டது. ஆனால் மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை புறக்கணித்திருப்பதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.

கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவிற்கு வாக்களித்த மக்களையும் மத்திய அரசு வஞ்சித்துள்ளது. கோயம்புத்தூருக்கு மத்திய பாஜக அரசு எதுவும் செய்யவில்லை. அதனால் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.

திமுக, காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய அதே நேரத்தில், தமிழ்நாடு அரசு மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையை முறையாக தயாரிக்கவில்லை என அதிமுக கவுன்சிலர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதற்கு பதிலடியாக மெட்ரோ திட்ட விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக திமுக கூட்டணி கவுன்சிலர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

அப்போது அதிமுக கவுன்சிலர்கள் குறுக்கிட்டு திமுக அரசு முறையான அறிக்கையை கொடுக்கவில்லை. அதனால் தான் மெட்ரோ திட்டம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது என வாக்குவாதம் செய்தனர். அப்போது காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கூட்டணி கவுன்சிலர்கள் அதிமுக கவுன்சிலரை நோக்கி எழுந்து சென்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது இருதரப்பும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. இதனையடுத்து அதிமுக கவுன்சிலர்கள் பிரபாகரன் மற்றும் ரமேஷ் குமார் முழக்கங்கள் எழுப்பியவாரே கூட்டத்தைவிட்டு வெளிநடப்பு செய்தனர். இதையடுத்து அவர்கள் இருவரையும் இரண்டு மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்து மேயர் ரங்கநாயகி உத்தரவிட்டார்.

தொடர்ந்து மாமன்ற கூட்டம் நடைபெற்றபோது, தனது வார்டில் முறையாக பணிகள் நடப்பதில்லை என கவுன்சிலர் பேபி சுதா மேயருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது மற்றத்தில் இருந்த திமுக கவுன்சிலர்கள் தலையிட்டு இருவரையும் சமாதானம் செய்தனர்.

