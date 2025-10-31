நாய், மாடு, பன்றி பொம்மைகளுடன் வந்த அதிமுக கவுன்சிலர்கள்; தாம்பரம் மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் பரபரப்பு
இன்னும் ஐந்து அமாவாசை வரைதான் இவர்கள் ஆட்டம். அதன் பிறகு அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் செயலிழந்துள்ள தாம்பரம் மாநகராட்சியை மீட்போம் என்று மாமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் சேலையூர் சங்கர் கூறினார்.
Published : October 31, 2025 at 7:54 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் மாநகராட்சியில் அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் நாய், மாடு, பன்றி பொம்மைகளுடன் கொசுவலைகளை போர்த்திக் கொண்டு மாமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்ததால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.
தாம்பரம் மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் மேயர் வசந்தகுமாரி கமலக்கண்ணன் தலைமையிலும், துணை மேயர் காமராஜ் ஆணையர் பாலச்சந்தர் முன்னிலையிலும் இன்று நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்திற்கு அதிமுக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சேலையூர் சங்கர் தலைமையில் அதிமுக கவுன்சிலர்கள் ஒன்பது பேர் மாநகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் தாம்பரம் மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகே இருந்து கருப்பு உடை அணிந்து ஊர்வலமாக மாமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்ததால் மாநகராட்சி வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவியது.
மேலும் அவர்கள் ஒன்பது பேரும் கருப்பு உடை அணிந்து வந்தது இல்லாமல் நாய், மாடு, பன்றி உள்ளிட்ட பொம்மைகளை கையில் எடுத்துக் கொண்டும் கொசு வலையை போர்த்திக்கொண்டும் கூட்ட அரங்கிற்கு சென்றனர். அப்போது அரங்கில் இருந்த திமுக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர்.
அப்போது பேசிய அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள்," தாம்பரம் மாநகராட்சியில் மக்கள் அவதிப்படும் பிரச்சனைகள் குறித்து பலமுறை மக்கள் மன்றத்தில் எடுத்துக் கூறியும் நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில் அது குறித்தான பொருட்களுடன் இந்த மாமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்தனர்.
ஆனால், அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட துணை மேயர் காமராஜ் மற்றும் மேயர் வசந்தகுமாரி கமலக்கண்ணன், "உடனடியாக நீங்கள் இங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும்" என தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, "மக்கள் பிரச்சனைகளை மாமன்ற கூட்டத்தில் பேச மேயர், துணை மேயர் வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை" எனக்கூறி மாமன்ற கூட்டு அரங்கில் இருந்து அதிமுக மாமன் உறுப்பினர் அனைவரும் வெளியேறினர். மேலும் மேயர் மற்றும் துணை மேயரை கண்டித்து மாநகராட்சி நுழைவாயில் முன்பாக அமர்ந்து மாமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் சேலையூர் சங்கர் தலைமையில் அதிமுக மாமன்ற உறுபினர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்துச் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சேலையூர் சங்கர் கூறுகையில், "தாம்பரம் மாநகராட்சியில் டெங்கு, மலேரியா நோய் தொற்றுக்கள் அதிகரித்துள்ளன. கொசு தொல்லையை ஒழிக்க பல கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியும் கொசு மருந்து அடித்த பாடில்லை.
இதையும் படிங்க: சட்டவிரோத மணல் கடத்தலால் ரூ.4,730 கோடி வருமானம்: உயர் நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத் துறை பகீர் தகவல்
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் தெருவுக்கு 10 நாய்கள் உள்ளன. சாலையில் செல்லும் பொதுமக்களை கடித்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. பெரும்பாலான வார்டுகளில் பன்றிகளின் தொல்லை அதிகரித்து உள்ளது.
அதேபோல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சாலையில் மாடுகள் சுற்றித் திரிகின்றன அதனை பிடிப்பதற்கு மாநகராட்சி எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. சிலரை மாடு முட்டி மோதி விபத்துகளும் ஏற்பட்டுள்ளன.
இந்த அனைத்திற்கும் தாம்பரம் மாநகராட்சியில் நிதி ஒதுக்கியும் அதற்கான நடவடிக்கை எதுவும் இல்லை. இதனால் தான் நாங்கள் இந்த மாமன்ற கூட்டத்தில் மாடு, பன்றி, நாய் பொம்மைகளுடன் கொசுவலையை போர்த்திக்கொண்டு மாமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்தோம்," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தாம்பரம் மாநகராட்சியில் வசிக்கும் மக்கள் ஒருவர் கூட நிம்மதியாக வாழ முடியவில்லை. இந்த குறைகளை மாமன்ற கூட்டத்தில் எடுத்துச் சொன்னால் அங்கு இருக்கும் உறுப்பினர்கள் கூச்சல் மட்டும் தான் இடுகின்றனர். திமுக கவுன்சிலர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து எங்களை வெளியேற்றுவதை மட்டுமே குறிகோளாக வைத்துள்ளனர்.
இன்னும் ஐந்து அமாவாசை வரைதான் இவர்கள் ஆட்டம். அதன் பிறகு அதிமுக ஆட்சி அமைந்த உடன் செயலிழந்து உள்ள தாம்பரம் மாநகராட்சியை மீட்போம்" என்று சங்கர் கூறினார்.
இதையடுத்து மேயர் வசந்தகுமாரி தலைமையில் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னிட்டு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட 208 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.